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"Это повод к войне": Украина превращается в бомбу замедленного действия - Михеев
14 декабря 2020, 19:35 • 99 • Политика
Украина превращается в бомбу замедленного действия, считает Сергей Михеев. Очень показательным в этом отношении стал инцидент между украинскими диверсантами, которые 4 декабря пытались прорваться в Россию, и нашими пограничниками: "Это повод к войне". При этом Киев и его западные кураторы очень скоро могут зайти ещё дальше, предупредил политолог.
Политолог Сергей Михеев в программе "Михеев. Итоги" на Царьграде заявил о росте военной угрозы для России, исходящей с территории Украины.
Он заметил, что очень показательным в этом отношении стал пограничный инцидент 4 декабря, когда украинские военные попытались прорваться на территорию РФ.
Он не исключил, что власти Незалежной и их западные кураторы могут пойти дальше и, например, разместить на Украине большое число армейских частей НАТО. В таком случае над нашей страной нависнет по-настоящему нешуточная опасность.
По мнению политолога, Украина как государство, безусловно, деградирует. Однако Запад продолжает поддерживать её на таком уровне, чтобы она могла хоть как-то существовать дальше. При этом упор делается на военном секторе.
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