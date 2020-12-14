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"Это повод к войне": Украина превращается в бомбу замедленного действия - Михеев

14 декабря 2020, 19:35  •  99 • Политика
Украина превращается в бомбу замедленного действия, считает Сергей Михеев. Очень показательным в этом отношении стал инцидент между украинскими диверсантами, которые 4 декабря пытались прорваться в Россию, и нашими пограничниками: "Это повод к войне". При этом Киев и его западные кураторы очень скоро могут зайти ещё дальше, предупредил политолог.
Политолог Сергей Михеев в программе "Михеев. Итоги" на Царьграде заявил о росте военной угрозы для России, исходящей с территории Украины.
Он заметил, что очень показательным в этом отношении стал пограничный инцидент 4 декабря, когда украинские военные попытались прорваться на территорию РФ.
"Это повод к войне. Совершенно очевидно, что это были диверсанты, они входили в государственное подразделение. Значит, они получили от Киева приказ осуществить теракт на территории России", - подчеркнул эксперт.
Он не исключил, что власти Незалежной и их западные кураторы могут пойти дальше и, например, разместить на Украине большое число армейских частей НАТО. В таком случае над нашей страной нависнет по-настоящему нешуточная опасность.
По мнению политолога, Украина как государство, безусловно, деградирует. Однако Запад продолжает поддерживать её на таком уровне, чтобы она могла хоть как-то существовать дальше. При этом упор делается на военном секторе.
"Экономика там, конечно, не растёт. Но в военном отношении Киев получает всё больше помощи и всё больше укрепляет свои вооружённые силы. Сами по себе украинские ВС не станут большой проблемой. Но суть в том, что Незалежная получает инфраструктурную поддержку НАТО. И если вскоре Запад придумает какой-то юридический статус для легализации и расширения этой помощи, мы очень быстро получим значительное укрепление военной машины на Украине и значительный рост военной опасности с её стороны", - пояснил Михеев.
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