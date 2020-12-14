"Это повод к войне": Украина превращается в бомбу замедленного действия - Михеев

Политолог Сергей Михеев в программе "Михеев. Итоги" на Царьграде заявил о росте военной угрозы для России, исходящей с территории Украины.

Он заметил, что очень показательным в этом отношении стал пограничный инцидент 4 декабря, когда украинские военные попытались прорваться на территорию РФ.

"Это повод к войне. Совершенно очевидно, что это были диверсанты, они входили в государственное подразделение. Значит, они получили от Киева приказ осуществить теракт на территории России", - подчеркнул эксперт.

Он не исключил, что власти Незалежной и их западные кураторы могут пойти дальше и, например, разместить на Украине большое число армейских частей НАТО. В таком случае над нашей страной нависнет по-настоящему нешуточная опасность.

По мнению политолога, Украина как государство, безусловно, деградирует. Однако Запад продолжает поддерживать её на таком уровне, чтобы она могла хоть как-то существовать дальше. При этом упор делается на военном секторе.