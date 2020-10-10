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"Это посредничество ни к чему не привело": Алиев обвинил ОБСЕ в обострении карабахского конфликта

10 октября 2020, 02:40  •  54 • Политика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Минскую группу ОБСЕ в том, что она допустила обострение карабахского конфликта. По его словам, посредничество международной организации "ни к чему не привело".
Алиев напомнил, что Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году. И за 28 лет своего существования она не помогла сдвинуть решение конфликта с мёртвой точки, а лишь заморозила его.
Уже 28 лет она фактически ведёт пассивную деятельность. Это посредничество ни к чему не привело. Это посредничество привело к тому, что сегодня происходит, - заявил президент Азербайджана, выступая в эфире CNN.
Напомним, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Армения и Азербайджан обмениваются ударами, сообщая о потерях в рядах противника. Россия, Франция и США призвали противоборствующие стороны прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.
Накануне армия Азербайджана нанесла удар по храму в городе Шуши (Нагорно-Карабахская республика), в результате чего несколько человек получили ранения. Среди пострадавших оказались два российских журналиста.

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