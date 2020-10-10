"Это посредничество ни к чему не привело": Алиев обвинил ОБСЕ в обострении карабахского конфликта

Алиев напомнил, что Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году. И за 28 лет своего существования она не помогла сдвинуть решение конфликта с мёртвой точки, а лишь заморозила его.

Уже 28 лет она фактически ведёт пассивную деятельность. Это посредничество ни к чему не привело. Это посредничество привело к тому, что сегодня происходит, - заявил президент Азербайджана, выступая в эфире CNN.

Напомним, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Армения и Азербайджан обмениваются ударами, сообщая о потерях в рядах противника. Россия, Франция и США призвали противоборствующие стороны прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

Накануне армия Азербайджана нанесла удар по храму в городе Шуши (Нагорно-Карабахская республика), в результате чего несколько человек получили ранения. Среди пострадавших оказались два российских журналиста.