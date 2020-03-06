"Это поражение, но временное": Политолог объяснил, почему для Эрдогана не закончилась война в Сирии

На встрече с Реджепом Эрдоганом президент России назвал вещи своими именами: он сказал, что в Идлибе действуют бандформирования, которые были признаны ООН террористическими. А это почти абсолютное большинство тех, с кем бок о бок воюет турецкая армия, то есть в одних рядах с террористами.

Кроме того, несколько месяцев назад террористы приблизились к российской авиабазе Хмеймим и нанесли удары из систем залпового огня. Откуда у них это вооружение или горюче-смазочные материалы? Географию никто не отменял – они получают всё это с территории Турции, отметил политолог.

Война не закончилась, для господина Эрдогана это временное поражение.

Поэтому сейчас России необходимо дать сирийской правительственной армии самое современное вооружение, вплоть до дронов. Надо перевооружаться, война не закончилась, уверен Багдасаров.

Кроме того, не надо путать экономику, бизнес и военную политику. Дело в том, что Эрдогану очень выгодно сотрудничать с Россией. Он получает прибыль от турецких строительных компаний, которые работают в России, да и от тех же помидоров, которые Турция продаёт в России, а тут еще и с "Турецким потоком" могут возникнуть проблемы. Вот всего этого Эрдоган не может лишиться.

"А о туристах я даже и не говорю. И, кстати, туристам я еще раз рекомендую очень хорошо подумать перед тем, как посетить берег турецкий", - констатировал политолог.

Напомним, в Кремле в четверг, 5 марта, прошли переговоры президентов России и Турции, основной темой которых стала ситуация в сирийском Идлибе. По многим позициям договориться удалось, подписан дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму. При этом об уходе Асада разговор не шёл вообще.

По словам президента России, благодаря тесному личному контакту лидеров двух стран удалось найти общие подходы к решению международных проблем.