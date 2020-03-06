Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без "нефтянки" ни-ни: Белорусский дипломат назвал бессмысленной работу...
Шарий на тв режет правду-матку))
Эрдогана едва не оставили без рукопожатия: Глава МИД Турции не сразу заметил про...
Турция переоценила свои возможности. Итоги встречи Эрдогана и Путина
Главная / Политика

"Это поражение, но временное": Политолог объяснил, почему для Эрдогана не закончилась война в Сирии

06 марта 2020, 17:35  •  126 • Политика
Встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которая прошла 5 марта в Кремле, не дала надежды на то, что Турция будет иначе вести себя в Сирии. "Это поражение Эрдогана. Но временное", - считает политолог Семён Багдасаров.
На встрече с Реджепом Эрдоганом президент России назвал вещи своими именами: он сказал, что в Идлибе действуют бандформирования, которые были признаны ООН террористическими. А это почти абсолютное большинство тех, с кем бок о бок воюет турецкая армия, то есть в одних рядах с террористами.
Кроме того, несколько месяцев назад террористы приблизились к российской авиабазе Хмеймим и нанесли удары из систем залпового огня. Откуда у них это вооружение или горюче-смазочные материалы? Географию никто не отменял – они получают всё это с территории Турции, отметил политолог.
Война не закончилась, для господина Эрдогана это временное поражение.
Поэтому сейчас России необходимо дать сирийской правительственной армии самое современное вооружение, вплоть до дронов. Надо перевооружаться, война не закончилась, уверен Багдасаров.
Кроме того, не надо путать экономику, бизнес и военную политику. Дело в том, что Эрдогану очень выгодно сотрудничать с Россией. Он получает прибыль от турецких строительных компаний, которые работают в России, да и от тех же помидоров, которые Турция продаёт в России, а тут еще и с "Турецким потоком" могут возникнуть проблемы. Вот всего этого Эрдоган не может лишиться.
"А о туристах я даже и не говорю. И, кстати, туристам я еще раз рекомендую очень хорошо подумать перед тем, как посетить берег турецкий", - констатировал политолог.
Напомним, в Кремле в четверг, 5 марта, прошли переговоры президентов России и Турции, основной темой которых стала ситуация в сирийском Идлибе. По многим позициям договориться удалось, подписан дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму. При этом об уходе Асада разговор не шёл вообще.
По словам президента России, благодаря тесному личному контакту лидеров двух стран удалось найти общие подходы к решению международных проблем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию, пока неудачно
06 марта 2020, 02:35
План по Идлибу: Лавров озвучил главные договорённости Путина и Эрдогана
06 марта 2020, 04:35
Эрдогана едва не оставили без рукопожатия: Глава МИД Турции не сразу заметил протянутую руку
06 марта 2020, 13:35
"Итальянская забастовка" в правительстве: Пытались ударить по Мишустину, а попали по Медведеву
06 марта 2020, 09:35
Госдума по-своему снизила пенсионный возраст. Это победа или уступка?
06 марта 2020, 15:35
Спасти коррупционера: Депутаты отклонили поправки из "ультиматума Путина". Это конец?
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию...
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
06 марта 2020, 06:35
"Что ж ты, фраер, сдал назад": Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эр...
06 марта 2020, 02:35
План по Идлибу: Лавров озвучил главные договорённости Путина и Эрдогана
06 марта 2020, 06:35
Уникальный МиГ-23-98 способен поставить на место ВВС Турции. Инструмент, о котором за...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 февраля 2020, 05:54
Путин наказал Эрдогана в Сирии (Telegram. Обзор)
03 марта 2020, 22:35
"Российская чума" без боя взяла пытавшего и убивавшего русских на Украине
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию, пока неудачно
01 марта 2020, 01:24
Эрдогана загнали в угол: Или война с Путиным, или новый переворот
05 марта 2020, 09:35
Интервенцию турок в Сирию отравит русская "Гадюка": Китай предсказал Анкаре тяжёлую схватку
01 марта 2020, 04:39
США жгут новыми ракетами русские танки. Жгут и промахиваются - Defense News
03 марта 2020, 15:35
"Список собственных кладбищ": Мирошник раскрыл ужасающие преступления экс-командира "Айдара"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.