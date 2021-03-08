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"Это попытка госпереворота": Премьер Сербии рассказала, кто стоит за прослушкой Вучича
08 марта 2021, 12:45 • 100 • Политика
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала, кто стоит за прослушиванием президента страны Александра Вучича и его семьи. "Прослушка президента Сербии является попыткой госпереворота", - заявила она.
Так глава правительства прокомментировала слова министра внутренних дел Сербии Александра Вулина о том, что Вучича прослушивали не менее 1572 раз. Брнабич полагает, что за незаконной прослушкой президента стоит некая спайка силовиков, среди которых есть сотрудники МВД, и представителей Сербской прогрессивной партии.
Кроме того, премьер выразила уверенность, что в данном случае имеет место вмешательство иностранных спецслужб, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в Сербии и устранении Вучича. Причём политик не исключила существование у зарубежных спецслужб планов по физической ликвидации президента.
Заместитель главы Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич в свою очередь предположил существование масштабного заговора против президента, в котором участвуют многие министры и директора крупных организаций.
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