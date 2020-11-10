"Это полный...": Гаспарян не смолчал после прямого эфира Пашиняна

В частности, Гаспаряна крайне возмутили слова Пашиняна о "неготовности" к боевым действиям.

"В воюющей 30 лет стране армия не готова к боевым действиям!" - не сдерживает эмоций политолог.

Он отметил, что "это полный…", а "фейсбук-министру" пора отключить интернет.

В целом политолога также разозлило то, что у Пашиняна "хватает совести" выходить в прямой эфир перед народом "после всего произошедшего".

Ранее телеведущий Тигран Кеосаян также не сдержался и обругал Пашиняна. Он напомнил, что задолго до этого предупреждал: те, кто привёл Пашиняна к власти, позже будут его проклинать.

"Как же трудно было молчать все эти дни... У меня один вопрос к тем, кто меня проклинал, когда хрен знает когда я написал, что те же самые радостные [люди], которые восторженно привели к власти этого предателя, так же радостно будут его рвать на куски: неужели вам тогда это было непонятно?!" - написал Кеосаян в Telegram.