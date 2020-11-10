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"Это полный...": Гаспарян не смолчал после прямого эфира Пашиняна
10 ноября 2020, 16:05 • 220 • Политика
Армен Гаспарян не смолчал после прямого эфира премьер-министра Армении Никола Пашиняна. "Это полный…" - выругался политолог.
В частности, Гаспаряна крайне возмутили слова Пашиняна о "неготовности" к боевым действиям.
"В воюющей 30 лет стране армия не готова к боевым действиям!" - не сдерживает эмоций политолог.
Он отметил, что "это полный…", а "фейсбук-министру" пора отключить интернет.
В целом политолога также разозлило то, что у Пашиняна "хватает совести" выходить в прямой эфир перед народом "после всего произошедшего".
Ранее телеведущий Тигран Кеосаян также не сдержался и обругал Пашиняна. Он напомнил, что задолго до этого предупреждал: те, кто привёл Пашиняна к власти, позже будут его проклинать.
"Как же трудно было молчать все эти дни... У меня один вопрос к тем, кто меня проклинал, когда хрен знает когда я написал, что те же самые радостные [люди], которые восторженно привели к власти этого предателя, так же радостно будут его рвать на куски: неужели вам тогда это было непонятно?!" - написал Кеосаян в Telegram.
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