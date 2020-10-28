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"Это полный звиздец": Азербайджан разбомбил больницу с ранеными, Коц не сдержал эмоций
28 октября 2020, 22:40 • 68 • Политика
Военные Азербайджана нанесли авиаудар по больнице Степанакерта, куда привозят раненых гражданских и отправляют тяжёлых пациентов на большую землю. "Вот это, конечно, полный звиздец", - комментирует военкор Александр Коц.
Азербайджан нарушил режим прекращения огня, нанеся удар с воздуха по больнице в городе Степанакерте. В Сети опубликовали фотографии последствий попадания снаряда в здание госпиталя.
Сообщается, что основной удар пришёлся на корпус, где располагался роддом. На снимках видно полуразрушенное здание с обвалившимися потолками и разрушенными стенами.
Журналист добавил, что в этом госпитале работают врачи-добровольцы из России и США. Также он косвенно напомнил о том, как Азербайджан нанёс такой же вероломный удар по православному храму, в результате чего пострадали в том числе трое российских журналистов, среди которых был его друг и коллега Юрий Котенок.
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