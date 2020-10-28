"Это полный звиздец": Азербайджан разбомбил больницу с ранеными, Коц не сдержал эмоций

Азербайджан нарушил режим прекращения огня, нанеся удар с воздуха по больнице в городе Степанакерте. В Сети опубликовали фотографии последствий попадания снаряда в здание госпиталя.

Сообщается, что основной удар пришёлся на корпус, где располагался роддом. На снимках видно полуразрушенное здание с обвалившимися потолками и разрушенными стенами.

"Вот это, конечно, полный звиздец. Там нет никаких военных объектов рядом, туда привозят раненых гражданских, оттуда отправляют тяжёлых на большую землю", - негодующе комментирует военкор Александр Коц на своём Telegram-канале Kotsnews.

Журналист добавил, что в этом госпитале работают врачи-добровольцы из России и США. Также он косвенно напомнил о том, как Азербайджан нанёс такой же вероломный удар по православному храму, в результате чего пострадали в том числе трое российских журналистов, среди которых был его друг и коллега Юрий Котенок.