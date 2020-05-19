"Это полный провал!": "Альянс врачей" Васильевой и Навального рисует маски в фотошопе

Лжепрофсоюз "Альянс врачей" опубликовал фото своих участников, на одном из которых неумело подрисовали маску фотошопом. На прокол организации Анастасии Васильевой, являющейся также офтальмологом "оппозиционера" и блогера Алексея Навального, обратил внимание политолог и публицист Армен Гаспарян.

"Анастасия Васильева так увлеклась надзором за наличием масок у медработников, что даже не заметила их полное отсутствие у членов своего собственного лжепрофсоюза. Ситуацию исправлять пришлось на фотошопе..." - комментирует он снимок в Twitter. "Это полный провал. Даже в использовании фотошопа", - добавляет @Dionis_Mih.

Напомним, что во время эпидемии коронавируса и всеобщего режима самоизоляции глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева не только нарушала карантинные меры, но и устраивала провокации под видом попыток доставить маски "нуждающимся медикам". Сам же лжепрофсоюз создан при активной поддержке "оппозиционера" и блогера Алексея Навального, которому Анастасия Васильева приходится личным офтальмологом.

Фото: скриншот Twitter/@A_Gasparyan