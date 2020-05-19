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"Это полный провал!": "Альянс врачей" Васильевой и Навального рисует маски в фотошопе

19 мая 2020, 21:55  •  100 • Политика
"Альянс врачей" поймали на подрисовывании масок фотошопом на фотографиях своих участников. "Это полный провал!" - комментируют прокол организации Васильевой и Навального в соцсетях.
Лжепрофсоюз "Альянс врачей" опубликовал фото своих участников, на одном из которых неумело подрисовали маску фотошопом. На прокол организации Анастасии Васильевой, являющейся также офтальмологом "оппозиционера" и блогера Алексея Навального, обратил внимание политолог и публицист Армен Гаспарян.
"Анастасия Васильева так увлеклась надзором за наличием масок у медработников, что даже не заметила их полное отсутствие у членов своего собственного лжепрофсоюза. Ситуацию исправлять пришлось на фотошопе..." - комментирует он снимок в Twitter.
"Это полный провал. Даже в использовании фотошопа", - добавляет @Dionis_Mih.
Напомним, что во время эпидемии коронавируса и всеобщего режима самоизоляции глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева не только нарушала карантинные меры, но и устраивала провокации под видом попыток доставить маски "нуждающимся медикам". Сам же лжепрофсоюз создан при активной поддержке "оппозиционера" и блогера Алексея Навального, которому Анастасия Васильева приходится личным офтальмологом.
Фото: скриншот Twitter/@A_Gasparyan

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