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"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"

12 октября 2021, 03:35  •  76 • Политика
Украинский политолог Кирилл Молчанов сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2". По его мнению, просить о запуске этого газопровода Киев начнёт через месяц-другой. "Это полная зрада", - добавил эксперт.
Тарифы на отопление для школ, больниц, детских садов в Киевской области увеличились примерно на 40%. Для населения стоимость услуг ЖКХ власти попытаются сдержать, но максимум на протяжении отопительного сезона. Коммерческим организациям придётся раскошелиться: для них будут действовать тарифы украинской энергетической биржи, объяснил Молчанов.
Не исключено, что предприятия химической и сахарной промышленности, хлебозаводы, часть агрокомплекса просто перестанут функционировать, став нерентабельными зимой. Прекратится поступление налогов в бюджет, сократятся рабочие места, подскочат цены на продукты.
"Я прихожу к парадоксальному выводу: если так будет продолжаться и дальше, то буквально через месяц-два глава "Нафтогаза" Юрий Витренко первым будет кричать и просить запустить "Северный поток – 2" поскорее", - приводят слова Кирилла Молчанова "Народные Новости".
Он добавил, что запуск газопровода приведёт снижение цен на европейском рынке. Следовательно, Украина сможет закупать газ в ЕС дешевле. Можно было бы импортировать топливо из "России напрямую", но вариант возобновления отношений с "Газпромом" Киев не рассматривает, отметил политолог. Увеличивать добычу газа на территории Незалежной тоже никто не собирается.
"Парадокс в том, что почему-то газ — это единственный продукт, который категорически нельзя закупать напрямую у России <…> Это полная зрада", - подметил эксперт, добавив, что у России закупается уголь, удобрения, электроэнергия, горюче-смазочные материалы и ядерное топливо.
Молчанов предположил, что причина в огромной коррупционной марже, которая зарабатывается на виртуальном "словацко-венгерском реверсе".

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