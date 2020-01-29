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"Это политический демарш": ЕС внёс новичков в "крымский" санкционный список. Российские депутаты ответили

29 января 2020, 14:54  •  153 • Политика
В ЕС включили семерых новичков из России в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году. Вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков посчитал, что "это политический демарш", а депутат Госдумы Алексей Журавлёв ответил на расширение санкционного списка гневным постом в Twitter про "ополоумевших евробюрократов".
Накануне Евросоюз включил в свой "крымский" санкционный список сразу семерых новичков из России. В "чёрном списке" оказались в том числе глава совета министров региона Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.
Напомним, подобными рестрикциями вводится запрет на поездки в страны Евросоюза, а также заморозка активов в этих странах.
Расширение санкционного списка прокомментировал вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков. По его мнению, "очередной пакет санкций - это политический демарш". Эксперт отметил, что в ЕС не существует "единой политики", хотя в организации и заявляют о своём единстве. По факту же, как полагает Бобков, ситуация обратная.
В беседе с РИА Новости он отметил, что речь идёт о продолжении неадекватной политики по отношению к Крыму как субъекту Российской Федерации. А свои решения о введении рестрикций в ЕС принимают "под давлением западных советчиков".
Депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев на расширение санкционного списка ответил гневным постом в Twitter про "ополоумевших евробюрократов".
"Ополоумевшие евробюрократы таким образом выступают против выборов и демократии в целом, - возмутился депутат. - Никакой свободы слова и мнений не осталось в тоталитарном Евросоюзе, а у власти там полуфашистская диктатура безликих чиновников-русофобов".
Фото: скриншот twitter/ZhuravlevRodina
Напомним, санкции ЕС против граждан России были введены в 2014 году после возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Каждые полгода эти рестрикции продлеваются. Последнее продление действует до 15 марта текущего года.

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