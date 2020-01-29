"Это политический демарш": ЕС внёс новичков в "крымский" санкционный список. Российские депутаты ответили

Накануне Евросоюз включил в свой "крымский" санкционный список сразу семерых новичков из России. В "чёрном списке" оказались в том числе глава совета министров региона Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

Напомним, подобными рестрикциями вводится запрет на поездки в страны Евросоюза, а также заморозка активов в этих странах.

Расширение санкционного списка прокомментировал вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков. По его мнению, "очередной пакет санкций - это политический демарш". Эксперт отметил, что в ЕС не существует "единой политики", хотя в организации и заявляют о своём единстве. По факту же, как полагает Бобков, ситуация обратная.

В беседе с РИА Новости он отметил, что речь идёт о продолжении неадекватной политики по отношению к Крыму как субъекту Российской Федерации. А свои решения о введении рестрикций в ЕС принимают "под давлением западных советчиков".

Депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев на расширение санкционного списка ответил гневным постом в Twitter про "ополоумевших евробюрократов".

"Ополоумевшие евробюрократы таким образом выступают против выборов и демократии в целом, - возмутился депутат. - Никакой свободы слова и мнений не осталось в тоталитарном Евросоюзе, а у власти там полуфашистская диктатура безликих чиновников-русофобов".

Фото: скриншот twitter/ZhuravlevRodina

Напомним, санкции ЕС против граждан России были введены в 2014 году после возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Каждые полгода эти рестрикции продлеваются. Последнее продление действует до 15 марта текущего года.