Ряд российских и украинских СМИ сообщили, что ВСУ спешно развернули сразу пять комплексов С-300 на границе с Донбассом. По неподтверждённым данным, Украина готовится к полномасштабным ударам по российским территориям. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что само по себе развёртывание ЗРК - это ещё полбеды.

По мнению некоторых источников, Украина всерьёз планирует наступление на Донбасс с целью захватить Луганск и Донецк. И это при том, что в ЛНР и ДНР нет ни авиации, ни ракет. Эксперты считают, что в ВСУ опасаются авиаударов со стороны России, поэтому и было принято решение развернуть близ Краматорска целую батарею комплексов С-300В1 в полном составе.

Официальных подтверждений подобных манёвров со стороны командования ВСУ пока нет. Но военный эксперт Алексей Леонков уже оценил действия украинских генералов как бесполезные.

В комментарии "Московскому комсомольцу" он отметил, что Украина правильно делает, что опасается ударов российских ВКС, вот только надежды Киева на С-300В1 тщетны, поскольку они не способны противостоять ударам русских лётчиков.

Леонков пояснил, что технический уровень вооружения на Украине очень низок. Но это, по словам эксперта, ещё полбеды: он подчеркнул, что у боевых расчётов украинской армии не было достаточного количества тренировок, поэтому они просто неспособны эффективно управлять ЗРК.