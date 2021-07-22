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"Это погубит Украину за месяц": В сделке по "Северному потоку - 2" нашли опасную лазейку для России
22 июля 2021, 17:00 • 313 • Политика
В Киеве нашли лазейку для России в сделке США и Германии по "Северному потоку - 2". Теперь американо-немецкие компромиссы могут выйти Украине боком. "Это погубит Украину за месяц", - считает эксперт.
Такое мнение высказал украинский журналист Максим Назаров, комментируя недавнее соглашение Вашингтона и Берлина. Многие украинские политики обрадовались тому, что Германия взяла на себя обязательство добиться продления контракта на транзит русского газа через Украину. Однако они не заметили маленькой хитрости. В документе не оговаривается объём транзита. Это даёт Москве возможность перекачивать настолько малые объёмы газа, что доходы от них не будут покрывать даже содержание украинской ГТС.
Напомним, что накануне Госдепартамент раскрыл детали сделки с Германией по "Северному потоку - 2". В документе говорится, что Россия не должна использовать газ как оружие. Кроме того, Германия берёт на себя обеспечение энергобезопасности Украины и обязательство по продлению контракта на украинский транзит.
Украина и США являются давними противниками газопровода "Северный поток - 2". Киев боится потерять доход от транзита русского газа из-за новой магистрали, которая проложена в обход Украины. А Соединённые Штаты не хотят делить европейский рынок газа с усиливающим свои позиции конкурентом в лице "Газпрома". В то же время США не хотят ссориться с Германией, которая заинтересована в газопроводе.
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