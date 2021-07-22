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"Это погубит Украину за месяц": В сделке по "Северному потоку - 2" нашли опасную лазейку для России

22 июля 2021, 17:00  •  313 • Политика
В Киеве нашли лазейку для России в сделке США и Германии по "Северному потоку - 2". Теперь американо-немецкие компромиссы могут выйти Украине боком. "Это погубит Украину за месяц", - считает эксперт.
Такое мнение высказал украинский журналист Максим Назаров, комментируя недавнее соглашение Вашингтона и Берлина. Многие украинские политики обрадовались тому, что Германия взяла на себя обязательство добиться продления контракта на транзит русского газа через Украину. Однако они не заметили маленькой хитрости. В документе не оговаривается объём транзита. Это даёт Москве возможность перекачивать настолько малые объёмы газа, что доходы от них не будут покрывать даже содержание украинской ГТС.
В договоре Меркель и Байдена не указан объём транзита. Москва сможет определить тот объём транзита, который захочет, а нам меньше 40-30 млрд в год уже и не надо - прямой убыток. Это погубит Украину буквально за месяц, - цитирует Назарова портал "Народные новости".
Напомним, что накануне Госдепартамент раскрыл детали сделки с Германией по "Северному потоку - 2". В документе говорится, что Россия не должна использовать газ как оружие. Кроме того, Германия берёт на себя обеспечение энергобезопасности Украины и обязательство по продлению контракта на украинский транзит.
Украина и США являются давними противниками газопровода "Северный поток - 2". Киев боится потерять доход от транзита русского газа из-за новой магистрали, которая проложена в обход Украины. А Соединённые Штаты не хотят делить европейский рынок газа с усиливающим свои позиции конкурентом в лице "Газпрома". В то же время США не хотят ссориться с Германией, которая заинтересована в газопроводе.

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