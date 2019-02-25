Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений...
Евровидение. "И никуда не поедешь"
Порошенко назвал Украину одной из самых свободных стран бывшего СССР
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
Главная / Политика

"Это подготовка к чему-то большему": В Совфеде оценили угрозы от "Дональда Кука" в Одессе

25 февраля 2019, 17:24  •  265 • Политика
В Совфеде оценили потенциальные угрозы, исходящие от зашедшего в Одессу на три дня американского эсминца "Дональд Кук" с "Томагавками" на борту. По мнению сенатора Олега Морозова, это может быть как "бряцание оружием", так и "подготовка к чему-то большему".
Заход американского ракетоносного эсминца "Дональд Кук" в украинский порт - это классическая "игра мускулами" и бряцание оружием, полагает сенатор Олег Морозов. Но, настаивает он, от этого подобные действия не перестают быть провокацией.
"Понятно, что когда недалеко от твоего государства бряцают ядерным оружием или современными военными системами, то это воспринимается как угроза, давление и подготовка к чему-то большему", - заявил он в комментарии ФАН.
Морозов напомнил, что в Киеве неоднократно угрожали повторить провокацию в Керченском проливе. И, как отметил он, "когда рядом старший брат", отваги становится больше.
Тем не менее, уверен сенатор, от присутствия "Дональда Кука" в Одессе ситуация с проходом через Керченский пролив не меняется - если украинские суда сунутся туда, не соблюдая установленные правила, - они получат адекватный ответ. Несмотря на присутствие американского корабля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



265
Источник
Похожие новости
25 февраля 2019, 04:24
На саммите Группы Лимы в Колумбии Гуайдо встретили с почётным караулом
25 февраля 2019, 01:09
Участки закрыты, идет подсчет голосов: Почти 50% граждан Молдавии проголосовали на парламентских выборах
25 февраля 2019, 14:09
После послания Путина СК открыл горячую линию для бизнесменов
Загрузка...
25 февраля 2019, 14:09
"Вы умеете короче и народнее": Симоньян напомнила Лаврову иную оценку американской элиты - видео
24 февраля 2019, 21:54
"Российский самолёт действовал неуместно": Посла РФ вызвали в МИД Швеции после инцидента с Су-27
24 февраля 2019, 21:54
"Я ими просто горжусь": Мать участниц украинского отбора на Евровидение оценила их позицию по Крыму
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2019, 15:54
Премьер-министр Хорватии Пленкович предлагает устроить в Донбассе «Блеск» и «Бурю»
22 февраля 2019, 21:09
Украинский флот в Керченском проливе: Топить по закону
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
24 февраля 2019, 04:12
Львовская область отшлепала Порошенко
20 февраля 2019, 02:24
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
22 февраля 2019, 01:39
"Плевок в лицо всему государству!": Макаревичу посоветовали следить за своим тоном после слов об "идиотах"
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.