"Это плохо для самих США": Лавров рассказал о странной философии США

Сама философия уже указывает на то, что американцы готовятся к конфликту с любой страной, которая пытается отстаивать свои интересы. Это плохо. Это плохо для самих Соединённых Штатов, - отметил он, выступая перед журналистами.

По словам главы российского МИД, на воинственность США указывает уже то, что американские дипломаты в диалоге с Россией используют термин "стратегическое соперничество" вместо "стратегического партнёрства".

На поведение США президент РФ Владимир Путин обращал внимание мировой общественности ещё в 2007 году, выступая со знаменитой "мюнхенской речью". Глава государства обратил внимание, что Вашингтон пытается подменить своим законодательством международное право и заставить весь мир жить по своим правилам. При этом Путин подчеркнул, что однополярная модель, за которую держатся США, в XXI веке невозможна.