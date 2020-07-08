|
"Это плохо для самих США": Лавров рассказал о странной философии США
08 июля 2020, 19:00 • 82 • Политика
Власти США готовы начать конфликт с любой страной, проявляющей самостоятельность. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, подобная философия губительна в первую очередь для самих США.
По словам главы российского МИД, на воинственность США указывает уже то, что американские дипломаты в диалоге с Россией используют термин "стратегическое соперничество" вместо "стратегического партнёрства".
На поведение США президент РФ Владимир Путин обращал внимание мировой общественности ещё в 2007 году, выступая со знаменитой "мюнхенской речью". Глава государства обратил внимание, что Вашингтон пытается подменить своим законодательством международное право и заставить весь мир жить по своим правилам. При этом Путин подчеркнул, что однополярная модель, за которую держатся США, в XXI веке невозможна.
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июля 2020, 06:16
|
07 июля 2020, 01:00
|
03 июля 2020, 00:00
|
06 июля 2020, 10:00
|
03 июля 2020, 02:00
|
02 июля 2020, 13:00
|
04 июля 2020, 01:00