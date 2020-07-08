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"Это плохо для самих США": Лавров рассказал о странной философии США

08 июля 2020, 19:00  •  82 • Политика
Власти США готовы начать конфликт с любой страной, проявляющей самостоятельность. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, подобная философия губительна в первую очередь для самих США.
Сама философия уже указывает на то, что американцы готовятся к конфликту с любой страной, которая пытается отстаивать свои интересы. Это плохо. Это плохо для самих Соединённых Штатов, - отметил он, выступая перед журналистами.
По словам главы российского МИД, на воинственность США указывает уже то, что американские дипломаты в диалоге с Россией используют термин "стратегическое соперничество" вместо "стратегического партнёрства".
На поведение США президент РФ Владимир Путин обращал внимание мировой общественности ещё в 2007 году, выступая со знаменитой "мюнхенской речью". Глава государства обратил внимание, что Вашингтон пытается подменить своим законодательством международное право и заставить весь мир жить по своим правилам. При этом Путин подчеркнул, что однополярная модель, за которую держатся США, в XXI веке невозможна.

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