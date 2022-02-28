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"Это плохая идея": Псаки объяснила, почему Байден отказался закрывать небо над Украиной

28 февраля 2022, 23:15  •  162 • Политика
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки объяснила, почему президент США Джо Байден отказывается закрывать небо над Украиной. "Это плохая идея", - отметила она.
Псаки ответила на вопрос журналистов, почему США отказываются установить бесполётную зону над Украиной. По её словам, подобный шаг означал бы, что американцы начнут сбивать русскую авиацию, а это прямой путь к войне с Россией.
Это, безусловно, стало бы эскалацией, из-за которой был бы возможен военный конфликт между нами и Россией. Это не то, чего хотел бы президент. Всё это - причины, по которым это не было бы хорошей идеей,
- отметила она.
Напомним, что ранее Киев попросил у ЕС, США и НАТО объявить бесполётную зону в небе над Украиной. Североатлантический альянс уже ответил отказом.
Военная операция России на Украине продолжается с прошлого четверга. Целями русских военных являются украинские военные объекты - склады, пункты управления, РЛС и так далее. Москва объявила своей целью разоружение и денацификацию Украины.
В понедельник между двумя странами прошли первые переговоры. Они закончились ничем, однако глава русской делегации Владимир Мединский считает, что сам факт проведения подобных переговоров уже хороший знак.

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