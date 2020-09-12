"Это план приведения Навального к власти": Доктор Сосновский раскрыл требования Европы к России

Российский политолог Александр Сосновский сообщил о первой "утечке" информации - требованиях, которые Европа намерена предъявить России за "отравление" Алексея Навального. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале эксперта.

Согласно данным политолога, в планах ЕС относительно России сейчас два приоритетных пункта. Во-первых, ввести штрафные пошлины на поставки энергоносителей из России в Европу. А во-вторых, достроить и разрешить использование газопровода "Северный поток - 2" при условии, что Алексей Навальный будет допущен к выборам в России. При этом с него должны быть сняты юридические претензии и судимость, а также даны гарантии неприкосновенности.

"Фактически это план приведения Навального к власти", - написал политолог на своём Telegram-канале "Доктор Сосновский".

Напомним, что 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что немецкие военные специалисты нашли яд "Новичок" в анализах Навального. После этого Берлин потребовал от России объяснений, при этом не представив никаких данных и доказательств.