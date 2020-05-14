"Это первый вариант ответочки США": Соловьёв заявил о "большом ударе" по саудитам

Накануне пришла новость о том, что "вдруг, совершенно случайно, заполняя бумаги в суде ФБР назвало имя официального лица Саудовской Аравии, которое впрямую поддерживало террористов, совершивших нападение на башни-близнецы".

Информацию у себя на YouTube-канале "Соловьёв LIVE" прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв. Он полагает, что это "большой удар" США по саудитам, "ответочка".

"А это, я вам скажу, такой большой удар. Это такой "привет" саудитам за то, что они неправильно поняли политику США в вопросах цены на нефть. Им говорили, что вам прилетит ответочка. И это первый вариант такой ответочки, который полетел", - высказал своё мнение в прямом эфире Соловьёв, отметив, что "это уже крайне неприятно".

Ведущий продолжил свою мысль, добавив, что "все понимали, так как большинство пилотов были саудитами, но чтобы здесь впрямую было названо имя и должность человека, который работал в посольстве, - это уже, я вам скажу, совсем-совсем не просто".

Напомним, что нападение боевиков на Нью-Йорк произошло 11 сентября 2001 года и стало одной из самых масштабных террористических атак за всю историю. Террористы захватили четыре пассажирских самолёта и направили их на нью-йоркские башни-близнецы и здание Пентагона. Четвёртый самолёт рухнул возле Шанксвилла в штате Пенсильвания.

Слухи о возможной причастности Саудовской Аравии к нападению на Нью-Йорк ходят уже давно. В прошлом году стало известно, что ФБР передало семьям погибших доклад 2012 года. В нём указывались люди, которые могут быть вовлечены в организацию теракта. Среди них было имя сотрудника ведомства Саудовской Аравии по делам ислама и имама мечети в Лос-Анджелесе Фахада аль-Тумайри и некоего Омара аль-Баюми. Кроме того, упоминался третий человек, который поручил аль-Тумайри и аль-Баюми помочь террористам, угнавшим самолёт, однако имя его содержалось в тайне, сообщает Yahoo News.

Недавно семьи жертв теракта подали иск в суд, в котором обвинили власти Саудовской Аравии в помощи боевикам. ФБР опубликовало ответ на иск, в котором содержалось имя того самого третьего человека. Им оказался сотрудник Министерства иностранных дел Саудовской Аравии Муcсаед Ахмед аль-Джаррах. В 1999-2000 годах он работал в посольстве королевства в Вашингтоне.

После того как СМИ распространили информацию о третьем подозреваемом, Минюст США обратился в суд с просьбой убрать ответ ФБР из публичного доступа. Это лишь подогрело подозрения семей жертв теракта, полагающих, что бюро покрывает Саудовскую Аравию. На это также указывает тот факт, что вся информация об аль-Джаррахе засекречена.