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"Это первая спичка": Зеленский заявил, что Россия ещё пожалеет о Крыме

06 августа 2021, 00:45  •  88 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ещё пожалеет о воссоединении с Крымом. По его словам, историческое решение крымчан в 2014 году стало "первой спичкой", из-за которой между русскими и украинцами вспыхнула вражда.
Зеленский дал интервью украинскому телеканалу "Дом", созданному для вещания на неподконтрольные территории Донбасса. В нём он заявил, что России в будущем придётся горько пожалеть о своём воссоединении с Крымом.
При этом политик вновь повторил свой тезис, что русские и украинцы - это два разных народа.
Российская история будет ещё оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма. Крым - это первая спичка, первый огонёк, из-за которого два народа так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать,
- отметил Зеленский.
Президент Украины также заявил, что люди, которые проживают в Донбассе и Крыму, не могут "громко" праздновать День независимости Украины, вывешивая флаг на балконе, "потому что это опасно". При этом он не привёл ни одного примера, когда празднование Дня независимости Украины оборачивалось неприятностями для людей в Крыму и Донбассе. И в то же самое время политик также умолчал о случаях, когда украинские националисты, которые пользуются государственной поддержкой, открыто нападали на людей за демонстрацию русского флага и даже за пение русских песен.
Напомним, что телеканал "Дом" изначально был задуман как пропагандистский инструмент вещания на неподконтрольные территории. Именно поэтому это единственный украинский канал, где вещание идёт на русском языке. Самому Зеленскому, который после своей инаугурации выступает исключительно на украинском, тоже пришлось вспомнить родной язык.

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