"Это передёргивание": Песков опроверг сворачивание переговоров по Донбассу

Накануне сообщалось о том, что Козак отправил "недипломатичное" письмо коллегам по "нормандскому формату" переговоров о мирном урегулировании ситуации в Донбассе. Российский представитель назвал переговорный процесс фарсом и имитацией бурной деятельности.

"Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию", говорится в письме.

Комментируя письмо Козака, Песков отметил, что "Россия была, есть и остается приверженной Минским договоренностям".

При этом он подчеркнул, что Россия считает минский комплекс мер безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования на Украине.

Песков добавил, что "ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил".

"И если это утверждается, это является передёргиванием", - отметил он.