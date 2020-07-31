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"Это передёргивание": Песков опроверг сворачивание переговоров по Донбассу
31 июля 2020, 17:05 • 57 • Политика
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг сворачивание переговоров по Донбассу после письма замглавы администрации президента Дмитрия Козака. "Это передёргивание", - отметил Песков.
Накануне сообщалось о том, что Козак отправил "недипломатичное" письмо коллегам по "нормандскому формату" переговоров о мирном урегулировании ситуации в Донбассе. Российский представитель назвал переговорный процесс фарсом и имитацией бурной деятельности.
"Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию", говорится в письме.
Комментируя письмо Козака, Песков отметил, что "Россия была, есть и остается приверженной Минским договоренностям".
При этом он подчеркнул, что Россия считает минский комплекс мер безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования на Украине.
Песков добавил, что "ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил".
"И если это утверждается, это является передёргиванием", - отметил он.
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