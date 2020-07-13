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"Это пат Кремля": Украинский блогер намекнул на госпереворот в России

13 июля 2020, 17:00  •  178 • Политика
Украинский микроблогер "Злой одессит" намекнул на госпереворот в России. Увидев, по его мнению, схожие с Майданом события в Хабаровском крае, он заявил, что "это пат Кремля".
По словам русофоба, "события в Хабаровске - это пат Кремля".
В своём микроблоге он написал, что, если российские власти в Хабаровске "пойдут на поводу" у активистов, то таким образом "покажут свою слабость". Если же они "начнут подавлять протест", то в этом случае "расшатают другие регионы, да и вряд ли подавят - там все под контролем у местной группы влияния".
"В общем, нашла коса на камень", - написал он в Twitter.
Фото: Скриншот Twitter/Злой одессит
Накануне сообщалось о том, что участники акции протеста в Хабаровском крае пресекают попытки выкрикнуть лозунги против Владимира Путина. Однако нескольких хулиганов пришлось задержать.
Напомним, что в Хабаровске проходят несанкционированные акции протеста в поддержку губернатора Сергея Фургала. Сам Фургал сейчас находится под арестом в одном из СИЗО в Москве. При этом он отказался признавать вину в причастности к организации убийств бизнесменов в Хабаровском крае.

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