"Это паранойя": Михеев пресёк нападки на доктора Мясникова

Российский политолог Сергей Михеев объяснил, почему оппозиционеры внезапно набросились с критикой в адрес доктора Александра Мясникова. По его мнению, вероятно, диванных критиков подстегнуло, что врач активно выступает в эфире Владимира Соловьёва.

У "навальнят" особое отношение к таким эфирам. Михеев отметил, что и его высказывания порой вызывают бурление среди оппозиционеров.

"Поливайте, мне до лампочки, я пытаюсь говорить о сутевых вещах, о которых наши оппозиционеры говорить не любят, они любят только деньги и разговоры о деньгах. Так что, я думаю, это одна из причин наезда на Мясникова", - отметил он.

Второй причиной нападок, возможно, является последовательная позиция врача по отношению к президенту, к символам государства.

"Мясников выразился в поддержку президента, российского флага и - в Сети начались сплошные передёргивания и манипуляции. А тема Путина - сакральная для оппозиции, они же сосредоточились на ненависти к Путину. Если кто-то одобрил хоть что-то из того, что сделал Путин, - это враг", - объяснил политолог.

По сути, такого рода реакция со стороны Навального и Ко - "это сектантство".

"Понимаете, это не аналитика, не экспертиза. Личная ненависть к Путину возведена в ранг абсолюта, в ранг некой "правды", - заметил он.