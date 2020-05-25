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"Это паранойя": Михеев пресёк нападки на доктора Мясникова
25 мая 2020, 02:55 • 30 • Политика
Политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда обратился к диванным критикам известного врача. По его мнению, есть ряд причин обуявшей оппозиционеров паранойи.
Российский политолог Сергей Михеев объяснил, почему оппозиционеры внезапно набросились с критикой в адрес доктора Александра Мясникова. По его мнению, вероятно, диванных критиков подстегнуло, что врач активно выступает в эфире Владимира Соловьёва.
У "навальнят" особое отношение к таким эфирам. Михеев отметил, что и его высказывания порой вызывают бурление среди оппозиционеров.
"Поливайте, мне до лампочки, я пытаюсь говорить о сутевых вещах, о которых наши оппозиционеры говорить не любят, они любят только деньги и разговоры о деньгах. Так что, я думаю, это одна из причин наезда на Мясникова", - отметил он.
Второй причиной нападок, возможно, является последовательная позиция врача по отношению к президенту, к символам государства.
"Мясников выразился в поддержку президента, российского флага и - в Сети начались сплошные передёргивания и манипуляции. А тема Путина - сакральная для оппозиции, они же сосредоточились на ненависти к Путину. Если кто-то одобрил хоть что-то из того, что сделал Путин, - это враг", - объяснил политолог.
По сути, такого рода реакция со стороны Навального и Ко - "это сектантство".
"Понимаете, это не аналитика, не экспертиза. Личная ненависть к Путину возведена в ранг абсолюта, в ранг некой "правды", - заметил он.
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