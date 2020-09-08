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"Это означало только одно": Лукашенко объяснил свой милитари-образ с автоматом

08 сентября 2020, 19:55  •  127 • Политика
Белорусский президент Александр Лукашенко объяснил свой милитари-образ с автоматом: "Это означало только одно". Глава государства пояснил, что тем самым он продемонстрировал, что никуда не сбежал из страны и намерен защищать её до последнего.
Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал недавние кадры, на которых он предстал с автоматом в руке.
Цитатами из интервью президента республики для "Говорит Москва" поделился главред радио на авторском канале в Telegram "Роман Бабаян".
В ходе беседы Лукашенко признался, что его непривычный облик в действительности нёс ключевой смысл, раскрывающий суть его намерений. Он подчеркнул, что фактически это означало лишь одно.
Я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца, - пояснил президент Белоруссии.
Напомним, с оружием в руках Лукашенко в последнее время представал неоднократно. Например, 23 августа он прибыл во Дворец независимости на вертолёте и покидал его в бронежилете и с укороченным автоматом Калашникова.
На другом видео белорусский лидер запечатлён в вертолете в обмундировании. В это время его младший сын Николай Лукашенко надевал на себя боевое снаряжение, как можно заметить на кадрах.

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