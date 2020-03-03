"Это означает - всё, бои за город закончились": Военная полиция России введена в сирийский Серакиб

Российские военные полицейские будут контролировать перемещение по трассам М4 - М5 в сирийском Серакибе. В город, как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, были введены наши специалисты.

Отмечается, что уже с пяти вечера 2 марта российская военная полиция заступит на посты.

Как отметили представители центра, это решение было принято, "учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения".

Автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" обращает внимание, что Серакиб находится на перекрестке важнейших трасс.

"Это точка, в которой погибли первые турецкие солдаты в начале февраля (8 человек). Позже этот наследный пункт был взят сирийской армией, потом опять взят оппозицией / протурецкими силами, и сегодня Дамаск вновь вернул себе город. Результат решили закрепить присутствием российских военных. То есть это означает - всё, бои за город закончились", - констатировал он.