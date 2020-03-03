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"Это означает - всё, бои за город закончились": Военная полиция России введена в сирийский Серакиб

03 марта 2020, 15:35  •  45 • В мире
В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили о том, что подразделения российской военной полиции были введены в город Серакиб. Отмечается, что наши специалисты будут обеспечивать беспрепятственное передвижение по трассам М4 - М5. Автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" отмечает, что это решение обозначает одно – бои за город закончились.
Российские военные полицейские будут контролировать перемещение по трассам М4 - М5 в сирийском Серакибе. В город, как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, были введены наши специалисты.
Отмечается, что уже с пяти вечера 2 марта российская военная полиция заступит на посты.
Как отметили представители центра, это решение было принято, "учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения".
Автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" обращает внимание, что Серакиб находится на перекрестке важнейших трасс.
"Это точка, в которой погибли первые турецкие солдаты в начале февраля (8 человек). Позже этот наследный пункт был взят сирийской армией, потом опять взят оппозицией / протурецкими силами, и сегодня Дамаск вновь вернул себе город. Результат решили закрепить присутствием российских военных. То есть это означает - всё, бои за город закончились", - констатировал он.

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