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"Это отвратительно": Украинка честно высказалась о параде вышиванок в Харькове
21 мая 2021, 15:15 • 98 • Политика
Жительница Харькова бесстрашно сказала, что думает о мероприятии в её городе.
В Харькове прошло городское мероприятие, посвящённое Дню вышиванки. Полторы тысячи украинцев приняли участие в шествии по улицам города. Некоторые были с национальными флагами, другие - в вышиванках.
Одна из девушек, которую удалось снять на видео, открыто заявила, что на такие шествия выходят люди малограмотные, которые не хотят работать, им нечем заняться. По её мнению, они "занимаются х***ей".
А слоган "Слава Украине, героям - слава!" она назвала нацистским, заявив, что хорошо знакома с историей своей страны.
Девушка посоветовала харьковчанам заниматься восстановлением экономики и читать книги.
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