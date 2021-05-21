"Это отвратительно": Украинка честно высказалась о параде вышиванок в Харькове

Жительница Харькова бесстрашно сказала, что думает о мероприятии в её городе.

В Харькове прошло городское мероприятие, посвящённое Дню вышиванки. Полторы тысячи украинцев приняли участие в шествии по улицам города. Некоторые были с национальными флагами, другие - в вышиванках.

Одна из девушек, которую удалось снять на видео, открыто заявила, что на такие шествия выходят люди малограмотные, которые не хотят работать, им нечем заняться. По её мнению, они "занимаются х***ей".

А слоган "Слава Украине, героям - слава!" она назвала нацистским, заявив, что хорошо знакома с историей своей страны.

Девушка посоветовала харьковчанам заниматься восстановлением экономики и читать книги.