"Это от нас не зависит": Японский посол поблагодарил Россию и тут же "умыл руки" по решению WADA

В ходе заседания группы по связям с парламентом Японии в Госдуме РФ дипломат заявил, отвечая на вопрос российского депутата Олега Нилова, что Токио "очень хочет", чтобы Россия приняла участие в Играх. "Но это решение от нас не зависит", - оговорился японский дипломат.

Кроме того, Кодзуки поблагодарил Россию за поддержку Японии, оказанную в ходе выбора места проведения Олимпиады 2020 года.

Напомним, 9 декабря исполком WADA единогласно поддержал рекомендации комитета по соответствию ввести санкции против российских спортсменов. В том числе принят запрет на участие атлетов России в крупных международных соревнованиях под государственным флагом в течение четырёх лет, напоминает "Парламентская газета".