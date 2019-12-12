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"Это от нас не зависит": Японский посол поблагодарил Россию и тут же "умыл руки" по решению WADA

12 декабря 2019, 06:24  •  98 • Политика
Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки прокомментировал решение WADA о запрете российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в его стране.
В ходе заседания группы по связям с парламентом Японии в Госдуме РФ дипломат заявил, отвечая на вопрос российского депутата Олега Нилова, что Токио "очень хочет", чтобы Россия приняла участие в Играх. "Но это решение от нас не зависит", - оговорился японский дипломат.
Кроме того, Кодзуки поблагодарил Россию за поддержку Японии, оказанную в ходе выбора места проведения Олимпиады 2020 года.
Напомним, 9 декабря исполком WADA единогласно поддержал рекомендации комитета по соответствию ввести санкции против российских спортсменов. В том числе принят запрет на участие атлетов России в крупных международных соревнованиях под государственным флагом в течение четырёх лет, напоминает "Парламентская газета".

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