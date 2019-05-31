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"Это от Бороды!": Украинскому депутату во время публичного выступления подарили "красные труселя"
31 мая 2019, 23:09 • 46 • В мире
Украинскому депутату областного совета Черкасс во время публичного выступления подарили необычный подарок – красные женские трусы. "Это от Бороды!" - заявил даритель.
Необычный инцидент случился, когда депутат Вадим Гайович выступал на трибуне Черкасского областного совета. В середине его выступления к трибуне вдруг выскочил какой-то мужчина.
Он положил прямо перед депутатом красные кружевные трусики. После чего добавил: "Это от Бороды!" Затем даритель удалился под громкий хохот присутствующих.
В отличие от коллег, сам Гайович шутку не оценил и даже не улыбнулся. Судя по опубликованной видеозаписи инцидента, он продолжил выступление, правда, несколько раз едва не сбившись. Он также указал глазами на подарочек и отметил, что это выглядит аморальным.
По данным издания "Украина Нова", таким образом коллеги депутата… поздравили его с днем рождения. Судя по всему, сам именинник не оценил оригинального подхода к поздравлению.
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