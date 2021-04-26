"Это остудит горячие головы": Дандыкин о "прививке от бешенства" для НАТО и Украины

Военный эксперт Дандыкин назвал закрытие ВМФ России Чёрного моря "прививкой от бешенства" для НАТО и Украины. "Думаю, это остудит горячие головы натовцев, а глядя на них, и Украина подуспокоится", - считает он.

Россия почти на полгода закрыла часть акватории Чёрного моря для иностранных судов. Это сильно ограничит возможности Украины приглашать на учения в Чёрное море военные корабли НАТО, считает капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Речь идёт о закрытии трёх участков Чёрного моря с 24 апреля по 31 октября. Ограничения уже вступили в силу. В ответ на возмущения США, ЕС и Украины в Минобороны России подчеркнули, что оставили возможность судоходства для иностранных кораблей по Керченскому проливу.

Военный эксперт Василий Дандыкин напомнил, как не так давно Украина разрешила иностранным самолётам использовать воздушное пространство над Крымом. Также все помнят, как три украинских военных корабля пытались прорваться через Керченский пролив в Мариуполь. А теперь Киев настойчиво приглашает поучаствовать в своих антироссийских провокациях партнёров по НАТО, прежде всего США и Великобританию, указывает Василий Дандыкин.

В этой связи он считает, что закрытием части акватории Чёрного моря Россия послала Украине или НАТО недвусмысленный сигнал - любые провокации будут немедленно пресекаться.

Россия показала, что провоцировать её не стоит ни Украине, ни её натовским друзьям… Думаю, это остудит горячие головы натовцев, а глядя на них, и Украина подуспокоится,

- сказал эксперт в беседе с Nation News.

Василий Дандыкин подчеркнул, что действия России станут своеобразной "прививкой от бешенства" для НАТО и других желающих устроить нападки на нашу страну.