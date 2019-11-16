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"Это оскорбление гордости Эрдогана": Эксперт о попытках США заставить Турцию отказаться от С-400

16 ноября 2019, 22:39  •  71 • Политика
США пытаются оскорбить гордость Турции, шантажируя санкциями из-за С-400 в Сирии, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Американцы и страны НАТО пытаются санкциями за С-400 оскорбить национальную гордость турок и главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Такого мнения придерживается военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Речь идёт о принятом 30 октября втором пакете санкций в отношении Анкары за приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400 вместо американских Patriot. При этом в Конгрессе США заявили, что готовы остановить реализацию законопроекта, если Турция откажется от российских систем ПВО.
Американцы и страны НАТО пытаются оскорбить национальную гордость турок и главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оказывая на него давление таким образом, считает Матвийчук. Чтобы сохранить своё лицо, президент Турции будет до последнего сопротивляться давлению, но в итоге пойдёт на компромисс, уверен эксперт.
"Потому что оборонно-промышленные санкции, которые введут Соединённые Штаты Америки, будут значимыми и окажут значительное влияние на развитие Турции. Думаю, Эрдоган будет искать способы каким-то образом обойти эти санкции. Он не готов идти до конца с точки зрения противостояния Соединённым Штатам", - цитирует Nation News слова Анатолия Матвийчука.
Вместе с тем эксперт выражает большие сомнения в том, что Турция откажется от С-400. Российские комплексы не только обеспечивают противовоздушную оборону Турции, но и являются политической картой Эрдогана, которую он может использовать против США.
"Нам не следует ожидать того, что Турция завтра выйдет из НАТО и откажется от сотрудничества со Штатами. Но они уже купили наши С-400", - подытожил военный эксперт.

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