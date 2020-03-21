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"Это опасно": Запад должен извлечь урок из провалившихся попыток изоляции России - National Interest

21 марта 2020, 15:36  •  67 • Политика
NI предупредил об опасности попыток изоляции России и призвал к укреплению связей с Москвой. "Западноевропейские страны и Россия должны искать возможности укреплять связи, которые объединяли их в рамках европейского товарищества и общности", - пишет издание.
Западу необходимо извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию, которые имели место в прошлом, и начать укреплять отношения с Москвой. Об этом пишет американский аналитический журнал National Interest (NI).
Издание отмечает, что нынешняя политика Запада по отношению к России напоминает попытку капиталистических стран изолировать СССР и сделать из него "страну-изгоя". Тогда Москва мастерски перечеркнула все эти усилия при помощи Рапалльского договора с Германией.
После воссоединения Крыма с Россией страны Запада вновь пытаются применить всё ту же провальную стратегию. В результате они только усилили вероятность возрождения российско-китайского альянса. Таким образом, изолировать Россию не только бессмысленно, но и опасно, делает вывод американское издание.
National Interest призывает извлечь урок из произошедшего и радикально изменить отношение к России. Издание подчёркивает, что коллективные связи должны взять верх над старыми обидами.
Западноевропейские страны и Россия должны искать возможности укреплять связи, которые объединяли их в рамках европейского товарищества и общности, - говорится в статье NI.

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