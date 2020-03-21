"Это опасно": Запад должен извлечь урок из провалившихся попыток изоляции России - National Interest

Западу необходимо извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию, которые имели место в прошлом, и начать укреплять отношения с Москвой. Об этом пишет американский аналитический журнал National Interest (NI).

Издание отмечает, что нынешняя политика Запада по отношению к России напоминает попытку капиталистических стран изолировать СССР и сделать из него "страну-изгоя". Тогда Москва мастерски перечеркнула все эти усилия при помощи Рапалльского договора с Германией.

После воссоединения Крыма с Россией страны Запада вновь пытаются применить всё ту же провальную стратегию. В результате они только усилили вероятность возрождения российско-китайского альянса. Таким образом, изолировать Россию не только бессмысленно, но и опасно, делает вывод американское издание.

National Interest призывает извлечь урок из произошедшего и радикально изменить отношение к России. Издание подчёркивает, что коллективные связи должны взять верх над старыми обидами.