|
"Это опасно": Запад должен извлечь урок из провалившихся попыток изоляции России - National Interest
21 марта 2020, 15:36 • 67 • Политика
NI предупредил об опасности попыток изоляции России и призвал к укреплению связей с Москвой. "Западноевропейские страны и Россия должны искать возможности укреплять связи, которые объединяли их в рамках европейского товарищества и общности", - пишет издание.
Западу необходимо извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию, которые имели место в прошлом, и начать укреплять отношения с Москвой. Об этом пишет американский аналитический журнал National Interest (NI).
Издание отмечает, что нынешняя политика Запада по отношению к России напоминает попытку капиталистических стран изолировать СССР и сделать из него "страну-изгоя". Тогда Москва мастерски перечеркнула все эти усилия при помощи Рапалльского договора с Германией.
После воссоединения Крыма с Россией страны Запада вновь пытаются применить всё ту же провальную стратегию. В результате они только усилили вероятность возрождения российско-китайского альянса. Таким образом, изолировать Россию не только бессмысленно, но и опасно, делает вывод американское издание.
National Interest призывает извлечь урок из произошедшего и радикально изменить отношение к России. Издание подчёркивает, что коллективные связи должны взять верх над старыми обидами.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 марта 2020, 09:35
|
18 марта 2020, 02:35
|
17 марта 2020, 07:35
|
19 марта 2020, 01:00
|
18 марта 2020, 17:35
|
15 марта 2020, 08:35
|
15 марта 2020, 10:30