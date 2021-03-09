"Это опасно для душ детей": Будущим депутатам предложили задать главный вопрос

Будущим депутатам предложили задать главный вопрос. Николай Бурляев считает, что в анкету для кандидатов в депутаты Госдумы следует добавить вопрос о роли культуры в жизни общества. Вопрос же о том, где учатся дети потенциальных парламентариев, актёр счёл вторичным: "Это опасно для душ детей".

Актёр, режиссёр, народный артист России Николай Бурляев высказался по поводу проекта Царьграда "Народное голосование", цель которого - понять, насколько каждый из кандидатов достоин стать депутатом Государственной Думы восьмого созыва.

Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев в конце прошлого года в ходе одного из выступлений заявил о необходимости анкетирования представителей всех партий на выборах. Это важно для того, чтобы узнать - исповедуют ли будущие "слуги народа" те принципы, по которым живёт русский народ.

На первом этапе путём "Народного голосования" Царьград предлагает выбрать пять главных вопросов, которые затем зададут кандидатам в депутаты. Всего читателям предложили выбрать среди 10 вопросов.

Бурляев в беседе с корреспондентом "Первого русского" подчеркнул, что считает каждый из вопросов абсолютно правильным и целесообразным.

Поэтому я к ним присоединяюсь. Вопрос о том, чей Крым, - это своего рода лакмусовая бумажка. Он помогает отделить неблагонадёжную часть общества от людей нормальных. Если кандидаты считают Крым украинским, то им нечего делать в Госдуме. Это правильно. Вопрос о том, где учатся дети кандидатов, скорее вторичный, не стал бы ставить его первым. Но да, часто они отправляют детей за границу, и они получают образование не в России, которой якобы служат их отцы. И там их обрабатывают, включают в поток антихристианской, демонизированной антикультуры. Это просто опасно для душ детей. Нам надо поднимать наше образование, - подчеркнул актёр.

Кроме того, он отметил, что сам добавил бы в анкету для кандидатов только один вопрос. Однако его собеседник Царьграда считает ключевым.