"Это они всегда хотят на халяву": Украина продлила санкции против России и получила неудобный вопрос про газ

Украинские власти продлили до конца 2020 года запрет на ввоз в страну ряда товаров из России. Постановление об этом опубликовано на сайте кабмина Незалежной.

Пользователи Сети тут же задались вопросом, не желают ли украинцы отказаться и от российского голубого топлива.

"Газ является товаром?", - подколол авторов "санкционного удара" Советский Человек.

"Товаром является все, что продаётся", - ответил ему Богданов Юрий.

Другие указали, что в списке топливо из России не окажется. "Кроме газа. Этот "продукт" у них всегда желаем.. И желаем желательно на халяву", - посмеялась @Divina022.

"Ну и славненько, нехрен трещать о желании улучшать договариваться скидки. Смело, товарищи, в зиму", - написал комментатор @aleks043.