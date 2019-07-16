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"Это они всегда хотят на халяву": Украина продлила санкции против России и получила неудобный вопрос про газ

16 июля 2019, 01:24  •  115 • Политика
Украина продлила санкции против России, запретив ввоз товаров из нашей страны еще на год, и получила неудобный вопрос – а относится ли к запретам голубое топливо? "Кроме газа? Этот "продукт" у них всегда желаем на халяву", - посмеялись в Рунете.
Украинские власти продлили до конца 2020 года запрет на ввоз в страну ряда товаров из России. Постановление об этом опубликовано на сайте кабмина Незалежной.
Пользователи Сети тут же задались вопросом, не желают ли украинцы отказаться и от российского голубого топлива.
"Газ является товаром?", - подколол авторов "санкционного удара" Советский Человек.
"Товаром является все, что продаётся", - ответил ему Богданов Юрий.
Другие указали, что в списке топливо из России не окажется. "Кроме газа. Этот "продукт" у них всегда желаем.. И желаем желательно на халяву", - посмеялась @Divina022.
"Ну и славненько, нехрен трещать о желании улучшать договариваться скидки. Смело, товарищи, в зиму", - написал комментатор @aleks043.

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