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"Это они так выясняют отношения": Политолог назвал скрытую и главную причину закрытия дипмиссий Израиля

31 октября 2019, 13:54  •  77 • Политика
Политолог Александр Асафов в разговоре с Царьградом прокомментировал решение о закрытии посольства Израиля в России из-за нехватки финансирования. По мнению эксперта, причина вовсе не в деньгах, а в противостоянии политических элит Израиля, которые таким способом пытаются выяснить отношения.
Политолог Александр Асафов отметил, что посольство Израиля закрывается не только в России - такая ситуация складывается по всему миру. И причина вовсе не в финансовом состоянии страны.
"Речь идет о длительном закрытом конфликте внутри политического истеблишмента, и таким образом они выясняют отношения", - отметил эксперт.
Он провел аналогию с ПАСЕ и ООН и отметил, что проблемы экономического характера возникают у многих стран и организаций, а не только у России, как это транслируется многими СМИ.
"Зачастую претензии, которые транслируются в адрес России по поводу несостоятельности экономической модели, по поводу какого-то нелидирующего места в экономических рейтингах, рейтингах по развитию бизнеса и так далее, - они являются частью политической аргументации и не имеют под собой конкретных оснований. Если начинать сравнивать в деталях, то мы увидим, что ПАСЕ, оказывается, не может осуществлять свою деятельность без российских взносов, несмотря на то что это полноценный такой европейский институт, а его деятельность ставится под угрозу без не очень существенных российских взносов", - говорит политолог.
Но, по его словам, в медиапространстве создается максимально негативный образ России, однако по большому счету проблемы того или иного рода есть у всех стран.
"Кто-то впереди, кто-то чуть позади. Но каких-то колоссальных разрывов - на одной чаше весов находятся все развитые так называемые страны, а на другой - нищая Россия, конечно, нет. Это ложь.
Ложь, которая куется в пропагандистских целях для очернения России, в том числи и в глазах ее собственных граждан, которым извне объясняют, в какой плохой они стране живут, каким неправильным языком они разговаривают, как позволяют себе некоторые клоачным язык называть. И что во всем мире вообще всё лучше", - отмечает Асафов.
Политолог признает, что на пике мирового экономического кризиса у России тоже есть ряд проблем и они активно обсуждаются. Но в целом, если сравнивать по уровню жизни в городах, в Москве он выше, чем во многих странах Европы.
Возвращаясь к теме Израиля, политолог предположил, что страна преодолеет политический кризис, связанный в том числе и с электоральным циклом.
"Я думаю, что консульства откроются снова, потому что все-таки для Израиля внешнеполитическое присутствие важно в силу просто распространенности евреев по миру - хотя бы поэтому", - подчеркнул эксперт.
Ранее работники МИД и Министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. Посольство страны в Москве также объявило о забастовке.

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