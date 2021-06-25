"Это один из этапов раскола общества": В Белоруссии хотят создать псевдоцерковь

Лукашенко заявил об угрозе навязать автокефалию Белорусской Православной Церкви. "Всё это разные этапы одного плана по расколу общества. Появление признаков внедрения в Православную общину говорит о начале реализации этого плана", - предупредили в Госдуме.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противники республики пытаются сломать православие в стране и объявить автокефалию Белорусской Православной Церкви. Его слова прокомментировал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества и глава Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) Сергей Гаврилов.

Он отметил, что давление на Православную Церковь оказывается, как в бывших советских республиках, так и странах Балканского полуострова. При этом происходит всё всегда по одной и той же схеме.

Мы проанализировали с коллегами по МАП процессы давления на православных верующих в этих государствах. Прослеживаются схожие во всех случаях маркеры: создание псевдорелигиозной организации; изъятие у православной церкви имущества любыми способами; нападения на верующих, оставшихся верными традиционному православию,

- сказал Сергей Гаврилов.

В качестве примера он привёл создание на Украине так называемой "ПЦУ" и постоянные нападения на священнослужителей Украинской Православной Церкви. Также парламентарий напомнил про закон об изъятии собственности у Сербской Православной Церкви и планы по созданию "Косовской" церкви.

Всё это разные этапы одного плана по расколу общества. Появление признаков внедрения в Православную общину говорит о начале реализации этого плана,

- указал Сергей Гаврилов.

По его мнению, удержать ситуацию под контролем можно только через единство и солидарность христиан в мире. Парламентарий предупредил, что формирующиеся неканонические церкви являются политическими институтами, способствующими экстремизму.