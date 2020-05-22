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"Это очевидно": Пушков расшифровал посыл учёных о смертности в США
22 мая 2020, 17:55 • 55 • В мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков расшифровал посыл учёных о смертности в США. Он заметил, что сами заключения специалистов очевидны, однако их важность в том, что выводы непосредственно укажут американцам на реальных виновников тяжелейшей картины с COVID-19 в Штатах.
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в Telegram недавние заявления американских учёных, которые рассказали об упущенной властями возможности спасти десятки тысяч граждан.
Ранее специалисты из Колумбийского университета установили, что Вашингтон мог сохранить жизни 54 тыс. людей, если бы принял необходимые решения в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на несколько недель раньше, передавала газета The New York Post.
Фото: скриншот Telegram/Алексей ПУШКОВ
Он добавил, что эти слова специалистов внутри самих Соединённых Штатов хорошо демонстрируют, кто на самом деле виноват в возникновении тяжелейшей картины с COVID-19 в стране.
Напомним, согласно последней информации, в Штатах зарегистрировано уже порядка 1,58 млн случаев коронавируса. Почти 94 тыс. граждан скончалось.
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