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"Это очень важно": Зеленский намерен заполонить Турцию украинцами

16 апреля 2021, 08:05  •  253 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении заполонить Турцию украинцами. По его словам, на сегодняшний день "это очень важно", особенно после ограничения авиасообщения между Турцией и Россией.
По словам Зеленского, во время своего визита в Турцию 10 апреля он обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма. Зеленский отметил, что после ограничения авиасообщения между Россией и Турцией Украина особенно сейчас должна выразить свою поддержку Анкаре. В целом, по его словам, Турция и Украина должны сейчас как никогда ранее поддержать друг друга.
"В России сказали, что будут ограничивать туристов или туризм в Турцию. Это их личное дело, а я думаю, что нам наоборот надо наращивать [турпоток] и показать, что мы поддерживаем Турцию", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что "это очень важно" в разрезе взаимоотношений Украины и Турции.
Ранее стало известно о том, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, на территории которой ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка. Однако часть граждан ещё не успела вернуться на Родину.

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