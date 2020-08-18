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"Это очень существенно": Эксперт объяснил важность нового температурного рекорда планеты

18 августа 2020, 20:35  •  64 • В мире
Профессор Университета Аризоны Рэндолл Червени объяснил важность температурного рекорда планеты. В Долине Смерти на территории США воздух прогрелся до 130 градусов по Фаренгейту или 54,4 градуса по Цельсию. "Это очень существенно", - не скрывает своей обеспокоенности эксперт.
"Это очень существенно. Если данные <…> будут подтверждены, это станет третьим температурным рекордом на планете", - отметил Червени.
Он сообщил, что мало рекорд зафиксировать, его нужно ещё верифицировать, то есть проверить. Над этим будет работать международная группа специалистов. Они проанализируют наблюдения, методы измерения и использованное оборудование.
До 16 августа в тройку температурных рекордов входили: 56,7 градуса в калифорнийской Долине Смерти (10 июля 1913 года), 55 градусов в туниской Килебии (июль 1931 года) и 53,9 градуса в кувейтском Митрибахе (21 июля 2016 года).
По словам Червени, сейчас регистрируется больше температурных рекордов, чем раньше. Это связано с изменениями климата на планете. Пустыни расширяются, поэтому воздух раскаляется до экстремальных температур. Например, в Аризоне 17 августа к 07:00 столбики термометров уже показывали 38 градусов по Цельсию.
Но слишком жарко становится не только в пустынях, пишет РИА Новости. Региональные температурные рекорды фиксируются в Сибири, а также на юго-западе Соединённых Штатов.

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