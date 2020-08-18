"Это очень существенно": Эксперт объяснил важность нового температурного рекорда планеты

"Это очень существенно. Если данные <…> будут подтверждены, это станет третьим температурным рекордом на планете", - отметил Червени.

Он сообщил, что мало рекорд зафиксировать, его нужно ещё верифицировать, то есть проверить. Над этим будет работать международная группа специалистов. Они проанализируют наблюдения, методы измерения и использованное оборудование.

До 16 августа в тройку температурных рекордов входили: 56,7 градуса в калифорнийской Долине Смерти (10 июля 1913 года), 55 градусов в туниской Килебии (июль 1931 года) и 53,9 градуса в кувейтском Митрибахе (21 июля 2016 года).

По словам Червени, сейчас регистрируется больше температурных рекордов, чем раньше. Это связано с изменениями климата на планете. Пустыни расширяются, поэтому воздух раскаляется до экстремальных температур. Например, в Аризоне 17 августа к 07:00 столбики термометров уже показывали 38 градусов по Цельсию.

Но слишком жарко становится не только в пустынях, пишет РИА Новости. Региональные температурные рекорды фиксируются в Сибири, а также на юго-западе Соединённых Штатов.