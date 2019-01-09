"Это очень серьезно": ПАСЕ рекомендовала России представить в своей делегации шесть полов

Одной из рекомендаций по формированию делегации, направленных России Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), стало предложение представить в ее составе шесть полов. "Это очень серьезно", - сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, коллеги из Парламентской ассамблеи Совета Европы направили российским парламентариям приглашение, в котором призвали тщательно подойти к составу делегации в ПАСЕ.

"Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо известным, так и, может, с менее известным принципом равноправия полов. Полов указано шесть", - рассказал Толстой в среду корреспондентам ФАН. По его словам, российские депутаты намерены серьезно изучить и обдумать эту информацию.

"Это очень серьезно", - подчеркнул он.

Кроме того, отметил Толстой, для России сфера полов является еще не до конца изученной. Однако парламентарии намерены "всячески изучать передовой европейский опыт", оговорился он.