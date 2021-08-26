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"Это очень нехорошо": В США опасаются военного альянса между Россией и Саудовской Аравией

26 августа 2021, 20:30  •  49 • Политика
В США опасаются заключения военного альянса между Россией и Саудовской Аравией.
Американское издание "Брейтбарт" сообщило о заключении между Россией и Саудовской Аравией военного пакта.
О подписании соглашения заявил в Твиттер министр обороны Саудовской Аравии Халид ибн Салман, показав фото с замглавы МИД России Михаилом Богдановым и главой международного комитета Госдумы Михаилом Слуцким. Условия соглашения не раскрываются.
Экспансия Кремля в регионе не ограничивается Аравийским полуостровом. На западном берегу Красного моря Москва строит крупную военно-морскую базу близ Порт-Судана — предположительно там смогут базироваться атомные корабли
- цитирует ИноСМИ издание.
Россия является вторым в мире экспортером оружия после США, однако Байден приостановил военные поставки саудитам, в отличие от Трампа. Также Россия начала "играть мускулами" в Таджикистане на фоне смены власти в Афганистане.
Происходящее между Россией и Саудовской Аравией очень нехорошо. Саудовская Аравия — наш верный союзник, точнее была. Они нужны нам больше, чем мы им
- пишет DeplorableMarine.
Саудовская Аравия передаст русским американскую военную технику на миллиарды долларов, - беспокоится Norville Rodgers.
Блин, а ведь это важный альянс. Саудовцы знают, что они не могут положиться на США, - сообщает 1775.
Все-таки Байден очевидная угроза Америке, - сообщает i__Cry.
Met today with the Russian Deputy Minister of Foreign Affairs and Special Representative of the President for the Middle East Mikhail Bogdanov and Chairman of the Committee on International Affairs of the Russian State Duma Leonid Slutsky. pic.twitter.com/T46gVny61N
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 24, 2021

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