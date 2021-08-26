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"Это очень нехорошо": В США опасаются военного альянса между Россией и Саудовской Аравией
26 августа 2021, 20:30 • 49 • Политика
В США опасаются заключения военного альянса между Россией и Саудовской Аравией.
Американское издание "Брейтбарт" сообщило о заключении между Россией и Саудовской Аравией военного пакта.
О подписании соглашения заявил в Твиттер министр обороны Саудовской Аравии Халид ибн Салман, показав фото с замглавы МИД России Михаилом Богдановым и главой международного комитета Госдумы Михаилом Слуцким. Условия соглашения не раскрываются.
- цитирует ИноСМИ издание.
Россия является вторым в мире экспортером оружия после США, однако Байден приостановил военные поставки саудитам, в отличие от Трампа. Также Россия начала "играть мускулами" в Таджикистане на фоне смены власти в Афганистане.
- пишет DeplorableMarine.
Саудовская Аравия передаст русским американскую военную технику на миллиарды долларов, - беспокоится Norville Rodgers.
Блин, а ведь это важный альянс. Саудовцы знают, что они не могут положиться на США, - сообщает 1775.
Все-таки Байден очевидная угроза Америке, - сообщает i__Cry.
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