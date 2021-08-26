"Это очень нехорошо": В США опасаются военного альянса между Россией и Саудовской Аравией

В США опасаются заключения военного альянса между Россией и Саудовской Аравией.

Американское издание "Брейтбарт" сообщило о заключении между Россией и Саудовской Аравией военного пакта.

О подписании соглашения заявил в Твиттер министр обороны Саудовской Аравии Халид ибн Салман, показав фото с замглавы МИД России Михаилом Богдановым и главой международного комитета Госдумы Михаилом Слуцким. Условия соглашения не раскрываются.

Экспансия Кремля в регионе не ограничивается Аравийским полуостровом. На западном берегу Красного моря Москва строит крупную военно-морскую базу близ Порт-Судана — предположительно там смогут базироваться атомные корабли

- цитирует ИноСМИ издание.

Россия является вторым в мире экспортером оружия после США, однако Байден приостановил военные поставки саудитам, в отличие от Трампа. Также Россия начала "играть мускулами" в Таджикистане на фоне смены власти в Афганистане.

Происходящее между Россией и Саудовской Аравией очень нехорошо. Саудовская Аравия — наш верный союзник, точнее была. Они нужны нам больше, чем мы им

- пишет DeplorableMarine.

Саудовская Аравия передаст русским американскую военную технику на миллиарды долларов, - беспокоится Norville Rodgers.

Блин, а ведь это важный альянс. Саудовцы знают, что они не могут положиться на США, - сообщает 1775.

Все-таки Байден очевидная угроза Америке, - сообщает i__Cry.