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"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга

06 марта 2020, 02:35  •  110 • В мире
Украина нашла странности в крушении своего боинга в Иране. "Это нас очень смущает", - отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
По словам Данилова, в ближайшее время в Киев прибудет иранская комиссия, с которой будут обсуждаться детали расследования. Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина активно участвует в выяснении всех обстоятельств трагедии.
"Нам не нравится то, что вторая ракета, отправленная в наш самолёт, была отправлена не на 3-й секунде, как должна была, а на 29-й. Нас это очень смущает, поэтому исследование для нас является фундаментальной частью этого расследования", — сказал он в интервью "Украинскому радио".
Ранее Данилов отмечал, что Киев также рассматривает три засекреченные версии крушения самолёта "Международных авиалиний Украины". Следователи планируют выяснить, были ли заинтересованные в крушении.
Украинский боинг 737-800 потерпел крушение 8 января при вылете из Тегерана. На борту были 176 человек, в основном граждане Ирана и Канады. Тегеран признал, что по ошибке сбил самолёт двумя ракетами, так как ждал атаки со стороны США.

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