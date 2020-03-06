"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга

По словам Данилова, в ближайшее время в Киев прибудет иранская комиссия, с которой будут обсуждаться детали расследования. Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина активно участвует в выяснении всех обстоятельств трагедии.

"Нам не нравится то, что вторая ракета, отправленная в наш самолёт, была отправлена не на 3-й секунде, как должна была, а на 29-й. Нас это очень смущает, поэтому исследование для нас является фундаментальной частью этого расследования", — сказал он в интервью "Украинскому радио".

Ранее Данилов отмечал, что Киев также рассматривает три засекреченные версии крушения самолёта "Международных авиалиний Украины". Следователи планируют выяснить, были ли заинтересованные в крушении.

Украинский боинг 737-800 потерпел крушение 8 января при вылете из Тегерана. На борту были 176 человек, в основном граждане Ирана и Канады. Тегеран признал, что по ошибке сбил самолёт двумя ракетами, так как ждал атаки со стороны США.