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"Это очень мощные шаги": В Киеве ждут ответа на "сильный удар по России"

08 марта 2021, 09:05  •  296 • Политика
Украина нанесла "сильный удар по России" и теперь ждёт ответа на него. Об этом заявил советник главы МВД Украины Валерий Поцелуйко, комментируя недавнее давление на украинскую оппозицию. По его словам, преследование за инакомыслие - "это очень мощные шаги".
Поцелуйко уверен, что санкции, введённые против лидера "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука, и закрытие крупнейших оппозиционных телеканалов нанесло удар по российскому влиянию на Украине.
Закрытие каналов Медведчука и Козака - это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России. Мы считаем, что будет противодействие, - отметил советник министра внутренних дел, выступая на канале "Обозреватель".
Напомним, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие санкции СНБО против группы оппозиционных политиков, среди которых оказался Виктор Медведчук. Кроме того, глава государства распорядился закрыть четыре крупнейших оппозиционных телеканала. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь!" уже заявила, что готовит импичмент Зеленскому, поскольку введение санкций против российских граждан нарушает законодательство страны.

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