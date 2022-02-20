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"Это очень много": Боррель рассказал о гигантских тратах ЕС на Украину
20 февраля 2022, 15:55 • 355 • Политика
Евросоюз (ЕС) потратил очень много денежных средств на Украину, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Украина начиная с 2014 года получила от Евросоюза порядка 17 млрд евро, уточнил Боррель.
- признал дипломат на Мюнхенской конференции по безопасности.
Однако Киеву, несмотря на полученные средства, ещё предстоит долгий путь реформ. По словам Борреля, Украина активно работает, но до успеха ещё не близко.
Ранее сообщалось, что Украина готова отказаться от вступления в НАТО, но не бесплатно. Это объясняется тем, что надо как-то восстанавливать украинскую экономику.
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