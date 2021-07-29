"Это обязывает принимать меры": Кремль оценил грузинскую провокацию НАТО

Кремль оценил очередную, теперь грузинскую, провокацию НАТО в виде учений практически у границ России - в Грузии. "Это обязывает нас принимать меры", - отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее, 27 июля, в Грузии начались масштабные учения с участием военнослужащих из 15 стран и партнёров НАТО, в том числе из Азербайджана.

По словам Пескова, это в очередной раз подтверждает тот факт, что альянс "со своей военной инфраструктурой - вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами".

Он отметил, что в Кремле считают это предметом для очень внимательного отслеживания с нашей стороны.

"Главное, это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности", - сказал он.

Комментируя же участие Азербайджана в учениях, он добавил, что это суверенное государство, и Москва дорожит партнёрскими отношениями с этой страной.

При этом Песков подчеркнул, что для Кремля остаётся важным, чтобы учения, в которых могут принимать участие наши партнёры, не подразумевали завуалированных действий против нашей страны.

"Всё-таки сценарии учений верстаются в НАТО, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них", - добавил он.