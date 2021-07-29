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"Это обязывает принимать меры": Кремль оценил грузинскую провокацию НАТО
29 июля 2021, 14:55 • 410 • Политика
Кремль оценил очередную, теперь грузинскую, провокацию НАТО в виде учений практически у границ России - в Грузии. "Это обязывает нас принимать меры", - отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее, 27 июля, в Грузии начались масштабные учения с участием военнослужащих из 15 стран и партнёров НАТО, в том числе из Азербайджана.
По словам Пескова, это в очередной раз подтверждает тот факт, что альянс "со своей военной инфраструктурой - вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами".
Он отметил, что в Кремле считают это предметом для очень внимательного отслеживания с нашей стороны.
"Главное, это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности", - сказал он.
Комментируя же участие Азербайджана в учениях, он добавил, что это суверенное государство, и Москва дорожит партнёрскими отношениями с этой страной.
При этом Песков подчеркнул, что для Кремля остаётся важным, чтобы учения, в которых могут принимать участие наши партнёры, не подразумевали завуалированных действий против нашей страны.
"Всё-таки сценарии учений верстаются в НАТО, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них", - добавил он.
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