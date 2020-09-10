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"Это обязательно всплывёт": Экс-помощник Зеленского знает сорвавшего операцию "33 богатырей"
10 сентября 2020, 14:05 • 68 • Политика
Экс-помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что знает сорвавшего операцию "33 богатырей". "Это обязательно всплывёт", - произнёс он и поделился подробностями.
В интервью, данном украинскому журналисту Дмитрию Гордону, Богдан не стал отрицать, что история отправки бойцов с российским гражданством в Крым была спецоперацией Украины. На самом деле она длилась больше года. По его словам, среди "33 богатырей" были двое, которые имеют отношение к катастрофе MH17.
Богдан не исключил, что может ошибаться, однако он слышал о создании для спецоперации отдельной фирмы. Набрали на работу людей, отправили охранять вышки. Они этим занимались некоторое время. Бывший глава офиса украинского президента назвал эту операцию "суперсекретной и суперсерьёзной". Она длилась больше года.
Все планы спецслужб Украины сорвал телефонный звонок. Позднее совершивший его признался в содеянном, заявил Богдан.
"Кто это? Это расскажет прокурор очень скоро в этом деле. Знаю, кто звонил и когда звонил. Это когда-то обязательно всплывёт", - произнёс он во время интервью.
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