"Это обязательно всплывёт": Экс-помощник Зеленского знает сорвавшего операцию "33 богатырей"

В интервью, данном украинскому журналисту Дмитрию Гордону, Богдан не стал отрицать, что история отправки бойцов с российским гражданством в Крым была спецоперацией Украины. На самом деле она длилась больше года. По его словам, среди "33 богатырей" были двое, которые имеют отношение к катастрофе MH17.

Богдан не исключил, что может ошибаться, однако он слышал о создании для спецоперации отдельной фирмы. Набрали на работу людей, отправили охранять вышки. Они этим занимались некоторое время. Бывший глава офиса украинского президента назвал эту операцию "суперсекретной и суперсерьёзной". Она длилась больше года.

Все планы спецслужб Украины сорвал телефонный звонок. Позднее совершивший его признался в содеянном, заявил Богдан.

"Кто это? Это расскажет прокурор очень скоро в этом деле. Знаю, кто звонил и когда звонил. Это когда-то обязательно всплывёт", - произнёс он во время интервью.