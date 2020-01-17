"Это обман. Я думаю, всё пройдет быстро": В сенате США стартовали слушания по импичменту Трампа

Руководит всем процессом председатель Верховного суда Джон Робертс. Он, как и все 100 сенаторов, выступающих в роли присяжных, принёс клятву "осуществлять правосудие в соответствии с конституцией и законами".

Обвинения в адрес Трампа зачитал член палаты представителей демократ Адам Шифф.

"Используя свои полномочия, президент Трамп добивался вмешательства иностранного правительства, Украины, в президентские выборы в США в 2020 году", - произнес он.

Сенаторы проголосовали за выдачу Трампу повестки в суд. Затем лидер республиканского большинства сената Митч Макконнелл сообщил о том, что разбирательства откладываются до вторника, 21 января.

Комментируя начало судебного разбирательства, Дональд Трамп заявил журналистам: "Это обман. Я думаю, всё пройдет очень быстро".

Напомним, в США в сентябре вокруг телефонной беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся крупный политический скандал, который дал повод палате представителей запустить процедуру импичмента в отношении американского президента.

О начале процедуры 24 сентября текущего года сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, обвинившая президента США в предательстве и нарушении "целостности выборов". В нижней палате конгресса демократы обладают большинством голосов.

Как сообщали Nation News, сенат США, в котором большинство представляют республиканцы, не сможет отказаться рассматривать вопрос об импичменте Трампу в том случае, если нижняя палата, находящаяся под контролем демократов, проголосует за эту процедуру.

В ходе больше похожих на театральные представления многочисленных слушаний, на которые вызывались только нужные демократам свидетели, они нарисовали ужасную картину, согласно которой "США управляет страшный преступник, который должен сидеть в тюрьме".

Подавив сопротивление республиканцев, демократы палаты представителей в середине декабря прошлого года вынесли Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.