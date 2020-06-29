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"Это новое чудо света!": Иностранцам показали 244 станции московского метро за три минуты

29 июня 2020, 09:00  •  136 • В мире
Информационный телеканал RT опубликовал в соцсетях трёхминутный ролик, в котором показал 244 станции Московского метрополитена. Иностранцы пришли в восторг: "Это новое чудо света!" Особенно поразила зарубежных гостей чистота нашей подземки.
"По сравнению с нашим грязным, неуютным метро ваша подземка просто восхитительна!" - единодушно заявили пользователи Facebook, увидевшие короткий ролик-экскурсию по станциям Московского метрополитена. Жители США и Великобритании признают: о таком великолепии под землёй они даже не мечтают.
"Так чисто, и даже нет граффити", - удивляются иностранцы. "Это настоящее произведение искусства - чисто и безопасно. О нью-йоркском метро я такого сказать не могу", - подтверждает Marta Ze. "У вас самые красивые станции метро, - соглашается Alfredo Co. - Думаю, я с удовольствием посетил бы Москву. Это намного лучше, чем скучные и грязные станции у нас в Британии".
А Jorge Lopez предлагает: "Почему бы не внести московское метро в список чудес света? Оно слишком красиво, чтобы не сделать этого". "Честно, как вам удаётся защитить эту красоту от детей, рисующих граффити?" - поражается Greg Davis.

Фото: скриншот www.facebook.com/RTnews/

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