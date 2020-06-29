"Это новое чудо света!": Иностранцам показали 244 станции московского метро за три минуты

"По сравнению с нашим грязным, неуютным метро ваша подземка просто восхитительна!" - единодушно заявили пользователи Facebook, увидевшие короткий ролик-экскурсию по станциям Московского метрополитена. Жители США и Великобритании признают: о таком великолепии под землёй они даже не мечтают.

"Так чисто, и даже нет граффити", - удивляются иностранцы. "Это настоящее произведение искусства - чисто и безопасно. О нью-йоркском метро я такого сказать не могу", - подтверждает Marta Ze. "У вас самые красивые станции метро, - соглашается Alfredo Co. - Думаю, я с удовольствием посетил бы Москву. Это намного лучше, чем скучные и грязные станции у нас в Британии".

А Jorge Lopez предлагает: "Почему бы не внести московское метро в список чудес света? Оно слишком красиво, чтобы не сделать этого". "Честно, как вам удаётся защитить эту красоту от детей, рисующих граффити?" - поражается Greg Davis.