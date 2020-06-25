"Это нормально?": Соловьёв указал на стыдные высказывания Невзорова

Тележурналист Владимир Соловьёв в личном Telegram-канале обратил внимание на очередной выпуск "Невзоровских сред" на радиостанции "Эхо Москвы". На этот раз Александр Невзоров говорил о Параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также о президентах, прибывших в Москву, чтобы почтить память павших в военные годы и выразить слова благодарности ветеранам.

Невзоров прокомментировал событие в свойственной ироничной манере на грани оскорблений. Например, в отдельности досталось Александру Лукашенко на фоне активных протестных настроений в Белоруссии:

"Когда все потом пошли к Вечному газу, за этой всей маленькой президентской тусовкой, танец маленьких президентов вспомнили тоже на Красной площади во главе с Путиным, Лукашенко плёлся сзади грустный и вообще ни с кем не разговаривал", - сказал Невзоров.

Интересно, что, сделав выпад в адрес первых лиц и даже ветеранов, Невзоров заявил, что главных людей на Параде Победы не было. Для него таким "главным человеком" оказалась Виктория Боня, которая ранее заявила, что бедным быть стыдно, да и вообще не надо давать денег неимущим, потому что все они асоциальны. Впрочем, дав шанс Боне, Невзоров "уронил" и её, назвав "говорящим силиконом".

Владимир Соловьёв по следам этого выступления Невзорова, которое, кстати, получило название "Танец маленьких президентиков", написал:

"Вопрос к руководителю "Газпром медиа" господину Жарову и руководителю "Газпрома" Алексею Борисовичу Миллеру: "Вечный газ" в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в отношении Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду - это нормально?" - задал вопрос журналист.