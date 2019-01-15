"Это нормально", или Гид от эксперта о попытке оппозиции "заработать очки на Курилах"

Научный сотрудник Центра японских исследований Виктор Кузьминков по просьбе Царьграда проанализировал ситуацию, сложившуюся вокруг Курильских островов. Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос российского статуса Курил остаётся неизменным, однако ряд так называемых либеральных спикеров настаивают на "сдаче Курил". Эксперт говорит, что "это нормально", поскольку в данной ситуации оппозиция просто пытается "заработать очки на Курилах".

Последняя неделя была "расцвечена" заявлениями японских источников, идущими вразрез с принятыми договорённостями в ходе беседы с российскими коллегами. Более того, Япония обратилась к США с просьбой оказать влияние на Россию. В результате серии спорных заявлений посол Японии в РФ был вызван в МИД для разъяснения претензий Москвы. На фоне происходящего всё громче звучали медиаперсоны, причисляющие себя к оппозиции или либералам. Говорили, например, о "сдаче Курил", а также якобы об уже принятом решении президента России Владимира Путина "отдать острова". Кузьминков не видит ничего необычного в такой активности. Говорит, что "это нормально".

"Сначала мы говорим о том, что нужно решить вопрос. А как решить? На основе чего? Какая у нас основа есть? Есть сейчас 1956 год, где Советский Союз обещал что-то. А потом начинают по этому поводу, как только трогаешь это: а зачем вы это делаете? Но это нормально, просто оппозиция пытается на этом как-то очки заработать, - пояснил эксперт по просьбе Царьграда. - А вообще, действительно, есть 56 год, но мы сейчас не в 56 году, все-таки нужно оценить ситуацию, которая изменилась и с геополитической, и с геоэкономической точки зрения, и что нам от этого будет, если мы решим эту проблему. Не решалась она 70 лет. Сейчас мы намерены что-то даже отдать, если мы берём за основу 56 год, и ради чего, спрашивается. Просто так, ради каких-то эфемерных обещаний?"

В общем и целом, Кузьминков не видит оснований для паники сторон - ни для защитников Курил, коих большинство, ни для желающих "отдать острова". Россия не делает резких движений и держится принятого ранее курса.

"Единственное, что действительно есть вбросы, есть позиция Японии, но официальные лица никак не комментируют или, наоборот, отрицают. И из-за этого, соответственно, возникают различные толкования. А толкования всегда не очень радужные. Поэтому, на мой взгляд, официальный МИД, Захарова, Лавров, в конце концов после переговоров, тот же наш президент, чётко заявят о своей позиции. Мы переговоры ведём, значит, у нас есть какая-то позиция. Вот нужно её чётко заявить, собираемся мы чего-то делать или не собираемся. И если они этого не будут делать, то будут постоянно спекуляции на этом вопросе, пока в итоге мы не увидим какого-то конечного результата. Поэтому я думаю, что, во всяком случае на этом этапе, нужно просто заявить о нашей конкретной позиции и уже не вилять. Если мы говорим, что суверенитет сомнению не подлежит и мы не собираемся ничего отдавать, значит, вот наша позиция и давайте придерживаться".

Накануне Сергей Лавров как раз и заявил о такой позиции - неизменности суверенитета Курильских островов.

Кузьминков полагает, что "нужно деанонсировать 9-ю статью 1956 года, чтобы уже не возникало на этом вопросе спекуляций".

"Если мы не согласны, значит, так. Если мы хотим всё-таки исполнить 9-ю статью, значит, надо исполнять и тут уже подумать об условиях её реализации. Если чётко и понятно будет, то не будет никаких спекуляций на этом".

Более того, по мнению эксперта, "мирный договор не нужен".

"Всем понятно, что у нас состояния войны с Японией нет. В 56 году, первая статья, об этом было чётко заявлено, что закончилось состояние войны. Единственный нерешённый вопрос у нас территориальный. Соответственно, можем решать территориальный вопрос и заключить по этому вопросу отдельный договор о демаркации и потом дальнейших границ. Всё, что нужно. Под этим мирным договором просто скрывается этот территориальный вопрос, который для Японии - прежде всего. Японии нужно получить эти острова, чтобы потом нас упрекать в той же оккупации и так далее. Часть территории хотя бы мы передадим, и уже нас будут всю жизнь упрекать в оккупации. А что это было тогда, если это не оккупация, если мы всё-таки передали? Вот к чему мы можем прийти. Поэтому мирный договор не нужен, а нужен политический документ, на котором могли бы строить наши отношения с Японией. Вот и всё".

Вбросы множились до тех пор, пока чёткая позиция не была высказана, добавил эксперт. По всей видимости, теперь ситуация должна видоизмениться. Или же это случится после переговоров с участием Владимира Путина, которые станут следующим этапом пути.