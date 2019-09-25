"Это нонсенс": Резонный мораторий Путина на РСМД наткнулся на стену непонимания в НАТО

19 сентября президент России Владимир Путин направил во все страны, входящие в НАТО, а также генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу и главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерике Могерини свое послание. В письме глава государства предложил странам-членам НАТО объявить мораторий на размещение в странах, входящих в Североатлантический альянс, ракет средней и меньшей дальности.

Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата одной из стран-членов НАТО, который прибыл на Генассамблею ООН. Но имя его не раскрывается, исходя из условий анонимности. СМИ также ознакомилось с содержанием послания Путина.

В нем российский лидер предлагает ввести вполне резонный мораторий, напомнив, что наша страна уже объявила о подобном решении.

"Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы, - напомнил Владимир Путин и тут же отметил, что Вашингтон не торопится следовать примеру Москвы: - Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем".

Тем не менее, Москва призывает страны-члены Альянса поддержать усилия нашей страны, "выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия".

Однако, предложение Путина о моратории внезапно наткнулось на стену непонимания в НАТО. Так здесь продолжили голословно обвинять Москву в том, что она сама, якобы аналогичный мораторий не соблюдает.

"Российские власти предлагают нам ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности, в то время как сами они на своей европейской части такие вооружения уже развернули, - цитирует газета свой источник в иностранном МИДе. - Это нонсенс".