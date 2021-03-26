"Это нога – у кого надо нога". Почему США можно то, чего нельзя их союзникам: плевать на санкции

Госсекретарь Блинкен поставил ультиматум Германии. И неудивительно: у США две логики. Одна для себя, вторая – для остальных.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подверг своих стратегических партнёров в Европе – Германию – жёсткой дрессуре. Можно даже сказать, жестокой порке в стиле садомазохизма, в которой его партнёру, министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу, досталось отнюдь не амплуа садиста.

Нет, сначала Блинкен долго растекался по древу про партнёрство в рамках НАТО, единую семью и т. д., хвалил Альянс, рассказывал, как блок несёт "свет истинной демократии" в тёмные уголки земного шара, рисовал "светлые и всё расширяющиеся перспективы" и нёс тому подобную чушь. Но вот как дело дошло до конкретного разговора с германским "стратегическим партнёром", то Маасу оставалось только подкряхтывать в такт. Потому что Блинкен поставил самый настоящий ультиматум Германии – остановить строительство "Северного потока – 2".

А то европейцы сами ведут себя, аки неразумные дети. И взрослые обязаны направить их на истинный путь, а если не слушаются, то имеют право и в угол поставить, и даже нетолерантно ремнём по заднице отходить. Риторика и аргументация у американцев не изменилась со времён и Трампа, и Обамы. Газопровод "вреден для Европы и США" (а США тут при чём?), а главное – он несёт угрозу европейской энергетической и прочей безопасности. Все робкие попытки немецкой стороны как-то смикшировать смысл и тональность переговоров, предложить какие-то иные преференции Вашингтону в ответ на "милость" по "СП–2" были отвергнуты в жёсткой форме.

А незадолго до этого стало известно, что Россия, на которую Вашингтон вместе с европейскими партнёрами накладывают с регулярностью ежедневного файф-о-клока всё новые и новые санкции, потеснила по итогам 2020 года Саудовскую Аравию и заняла второе место по поставкам нефти и нефтепродуктов куда? Вот именно, в США!

Специалисты обращают внимание, что это обусловлено, в значительной части, замещением венесуэльской нефти, уточняют, что львиную долю в этих поставках занимает мазут. Но сие, уважаемые господа ребята, по большому счёту, неважно. Второе место! Страна под санкциями.

Нам-то, как говорится, именно в этой ситуации, почему бы и не поставлять, раз платят звонкой монетой. Не будет нас, охотники всегда найдутся. Состояния войны между нашими странами нет. К тому же США при любом раскладе – это не Украина и не будет поставлять дизтопливо для танков, нацеленных на Донбасс. Но вот для самих США ситуация, когда доля России в среднесуточном импорте нефти и нефтепродуктов Соединёнными Штатами в прошлом году достигла почти семи процентов, и это после введения новых санкций, мягко говоря, неоднозначная.

Немецкому мининделу впору было воскликнуть: "Не лучше ль на себя, кума, оборотиться". А всем европейским министрам нелишне возмутиться, что "эти люди запрещают нам ковырять в носу". Но все молчат, как рыбы об лёд.

А потому что в данной ситуации ничего нового нет. США вводят санкции против России, но оговаривают, что они не будут распространяться на поставки российского титана для гражданских самолётов американской авиакорпорации "Боинг". Вашингтон выстреливает новым пакетом ограничительных мер, но выводит из-под их действия сотрудничество НАСА с Россией. А то иначе можно и не успеть построить батут необходимых размеров для доставки американских астронавтов на МКС. Более того, за годы введённых США санкций против России, торговый оборот между нашими странами только вырос.

Можно тут, конечно, вспомнить древних римлян с их известным выражением про дозволенность того или иного действия богу и самцу крупного рогатого скота и различие в их статусе. А можно вспомнить бессмертный диалог из фильма "Берегись автомобиля":

– А это, простите, у кого нога? – Эта нога – у того, кого надо нога.

И всё. А теперь – утритесь, господа европейцы. Тони Блинкен это разрешает.