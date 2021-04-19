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"Это низкопробно": МИД России оценил дипломатический скандал с Чехией
19 апреля 2021, 19:30 • 81 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова назвала "низкопробным" решение властей Чехии и отметила, что Прага "поставила на кон профессиональную судьбу" дипломатов.
Власти Чехии поставили на кон профессиональную судьбу собственных дипломатов своими действиями, заявили в МИД России.
- цитирует РИА Новости заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.
По её словам, высылка 18 дипломатов России - это "колоссальный удар по позициям Чехии как таковой". Представитель МИД отметила, что "это факт вопиющего неуважения политического истеблишмента, который находится у руля в этой стране, к собственным гражданам, потому что такого уровня политика свидетельствует именно об этом".
Премьер Чехии 17 апреля объявил, что власти подозревают ГРУ России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, из Чехии высланы 18 дипломатов России.
МИД России назвал голословными обвинения Чехии. Россия в воскресенье вызвала посла Чехии Витезслава Пивоньку и объявила 20 сотрудников посольства персонами нон грата.
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