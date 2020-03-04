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"Это ничто с точки зрения страны": Экономист объяснил, на ком российские чиновники "сэкономили" 21,5 млрд рублей

04 марта 2020, 09:35  •  63 • Политика
На чём сэкономили российские чиновники в результате пенсионной реформы. Экономист Константин Селянин рассказал, откуда взялись "лишние" 21,5 миллиарда рублей.
За 2019 год правительство России сэкономило 21,5 миллиарда рублей за счёт увеличения пенсионного возраста граждан на пять лет. "Достижение" российских чиновников прокомментировал экономист Константин Селянин.
Он предположил, что "экономия" достигнута за счёт того, что чиновники не выплатили пенсионные отчисления, полагавшиеся по старому законодательству. При этом экономист напомнил, что валовой внутренний продукт России составляет около 100 триллионов рублей, а бюджет страны достигает 20 триллионов рублей. Таким образом, оставив людей на пять лет без пенсии, чиновники сэкономили лишь 0,1% от бюджета.
Это ничто с точки зрения страны, хотя сумма звучит весьма впечатляюще, - сказал Константин Селянин в интервью URA.RU.
В этой связи экономист подчеркнул, что считает увеличение пенсионного возраста в России абсолютно неоправданным.

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